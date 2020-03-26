Nottingham Forrest, Diagne için teklif yapmaya hazırlanıyor

İngiltere Championship ekiplerinden Nottingham Forrest, bonservisi Galatasaray'da olan Mbaye Diagne için teklif vermeye hazırlanıyor. Nottingham Post'ta yer alan habere göre, sezon başında Club Brugge'a kiralana Senegalli forvet, Galatasaray tarafından transfer listesine konuldu.

28 yaşındaki golcü oyuncuyla ilgilenen kulüpler arasında Nottnigham Forrest öne çıkıyor. Forvet hattını güçlendirmek isteyen Championship ligi ekibi, Diagne için Galatasaray'a 6-8 milyon Euro civarında bir teklif vermeye hazırlanıyor.

Nottingham Post gazetesi ayrıca, teknik direktör Sabri Lamouchi'nin de açıklamalarına yer verdi. Forrest'ın menajeri Lamouchi, Diagne transferine ilişkin, "Her oyuncunun bu takımla isminin anılması çok normal" ifadesini kullandı.