Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Nottingham Forrest, Diagne için teklif yapmaya hazırlanıyor
26.03.2020 - 12:32 |

Nottingham Forrest, Diagne için teklif yapmaya hazırlanıyor

İngiltere Championship ekiplerinden Nottingham Forrest, bonservisi Galatasaray'da olan Mbaye Diagne için teklif vermeye hazırlanıyor.

Nottingham Forrest, Diagne için teklif yapmaya hazırlanıyor

İngiltere Championship ekiplerinden Nottingham Forrest, bonservisi Galatasaray'da olan Mbaye Diagne için teklif vermeye hazırlanıyor. Nottingham Post'ta yer alan habere göre, sezon başında Club Brugge'a kiralana Senegalli forvet, Galatasaray tarafından transfer listesine konuldu.

28 yaşındaki golcü oyuncuyla ilgilenen kulüpler arasında Nottnigham Forrest öne çıkıyor. Forvet hattını güçlendirmek isteyen Championship ligi ekibi, Diagne için Galatasaray'a 6-8 milyon Euro civarında bir teklif vermeye hazırlanıyor.

Nottingham Post gazetesi ayrıca, teknik direktör Sabri Lamouchi'nin de açıklamalarına yer verdi. Forrest'ın menajeri Lamouchi, Diagne transferine ilişkin, "Her oyuncunun bu takımla isminin anılması çok normal" ifadesini kullandı.

Nottingham Forrest, Diagne için teklif yapmaya hazırlanıyor

    Onyekuru formunu koruyor!
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Milli halterciler, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın ertelenmesini değerlendirdi:

    Milli halterciler, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın ertelenmesini değerlendirdi:

    Milli judocu Bilal Çiloğlu: Olimpiyat madalyası hedefimi 2021'e ertelemiş bulunuyorum

    Milli judocu Bilal Çiloğlu: Olimpiyat madalyası hedefimi 2021'e ertelemiş bulunuyorum

    Antalyaspor'da telekonferanslı antrenman dönemi

    Antalyaspor'da telekonferanslı antrenman dönemi

    Barcelona'da corona virüs krizi! %70 indirim...

    Barcelona'da corona virüs krizi! %70 indirim...

    Sıradaki Haber