Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri N'Sakala: Şampiyonlar Ligi'ni çok özledim
06.08.2020 - 17:29 | | İSTANBUL (İHA) -

N'Sakala: Şampiyonlar Ligi'ni çok özledim

Beşiktaş'ın yeni transferi Fabrice N'Sakala, Şampiyonlar Ligi'ni özlediğini ve Beşiktaş'a transfer olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

N'Sakala: Şampiyonlar Ligi'ni çok özledim
ABONE OL

Beşiktaş'ın yeni transferi N'Sakala, İHA'ya konuştu. Siyah-beyazlılara imza atmak için İstanbul'a gelecek olan 30 yaşındaki futbolcu, oldukça heyecanlı olduğunu söyledi. Beşiktaş formasıyla yeni bir maceraya hazırlandığını ve elinden gelenin en iyisini yapacağını söyleyen N'Sakala, "Türkiye'nin en büyük kulübüne transfer oluyorum ve çok mutluyum. Benim için yeni bir macera. Bana güvenenleri mahcup etmeyeceğim" diye konuştu.

"Sergen Yalçın'la çalışmak benim için artı"
Alanyaspor'da birlikta çalıştığı Sergen Yalçın'ın Beşiktaş Teknik Direktörü olmasının kendisi için önemli bir artı olduğunu söyleyen N'Sakala, Wellinton'un da Beşiktaş'a gelmesi halinde önemli bir transfere imza atılacağını ifade ederek "Wellinton önemli bir oyuncu. Onun da gelmesiyle uyum yakalayacağız. Sergen Yalçın'ın olması da bizim için önemli. Beşiktaş'ın başarısı için mücadeleden vazgeçmeyeceğim" açıklamasını yaptı.

"Şampiyonlar Ligi'ni çok özledim"
Daha önce Şampiyonlar Ligi'nde 7 kez forma giyen Fabrice N'Sakala, Beşiktaş'ın önümüzdeki sezon Devler Ligi'nde yer alacağının hatırlatılması üzerine, "Şampiyonlar Ligi'ni çok özledim. Daha önce bu platformda forma giymiştim. Şimdi yeni bir şans var. Beşiktaş'ı Avrupa'da en iyi noktaya taşımak istiyoruz. Ligde de tek hedefimiz şampiyonluk olacaktır. Beşiktaş'ın başka hedefi olmaz" ifadelerini kullandı.

"Taraftarla buluşmak için heyecanlıyım"
Son olarak Beşiktaş taraftarından bahseden N'Sakala, "Özellikle sosyal medyadan her gün yüzlerce mesaj geliyor ve bu beni çok mutlu ediyor. Beşiktaş taraftarı, Türkiye'nin en iyisi. Onlarla bir araya gelmek için çok heyecanlanıyorum. Beşiktaş formasını giymek için sabırsızlanıyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika haberler - Gökhan Gönül, Fenerbahçe'ye imza attı! Resmen açıklandı...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika transfer haberleri | Caner Erkin yeniden Fenerbahçe'de! Beşiktaş'a böyle veda etti...
Gökhan Gönül Fenerbahçe Tv'ye konuştu!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları 8 Ağustos'ta başlayacak
    Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları 8 Ağustos'ta başlayacak
  2. Premier Lig'de gelecek sezon oyuncu değişikliği hakkı 3 olacak
    Premier Lig'de gelecek sezon oyuncu değişikliği hakkı 3 olacak
  3. Son dakika transfer haberleri | Beşiktaş, Cisse ile anlaştı! Sırada Fernandes var...
    Son dakika transfer haberleri | Beşiktaş, Cisse ile anlaştı! Sırada Fernandes var...
  4. Bottas, 2021'de de Mercedes F1 Takımı'nda yarışacak
    Bottas, 2021'de de Mercedes F1 Takımı'nda yarışacak
  5. Son dakika haberler - Gökhan Gönül, Fenerbahçe'ye imza attı! Resmen açıklandı...
    Son dakika haberler - Gökhan Gönül, Fenerbahçe'ye imza attı! Resmen açıklandı...



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe, Mert Hakan transferini resmen açıkladı!

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe, Mert Hakan transferini resmen açıkladı!

Antalyaspor'da 5 futbolcuyla yollar ayrıldı

Antalyaspor'da 5 futbolcuyla yollar ayrıldı

Son dakika transfer haberleri | Caner Erkin yeniden Fenerbahçe'de! Beşiktaş'a böyle veda etti...

Son dakika transfer haberleri | Caner Erkin yeniden Fenerbahçe'de! Beşiktaş'a böyle veda etti...

Son dakika | Galatasaray, Arda Turan'ı bugün saat 19.05'te KAP'a bildirecek

Son dakika | Galatasaray, Arda Turan'ı bugün saat 19.05'te KAP'a bildirecek

Sıradaki Haber