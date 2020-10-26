Nurmagomedov'dan duygusal veda!

CELAL UMUT EREN

Karma dövüşlerinde dünyanın ilk Müslüman şampiyonu olan hafif sıkletin tartışmasız yıldızı 32 yaşındaki sporcu, Justin Gaetje’yi nakavtla yıktı. Koronavirüsten babasını kaybeden Dağıstanlı dövüşçü, “Anneme bir söz verdim, geri dönmeyeceğim. Babam yoksa ben de yokum” açıklamasını yaptı.

Dünyanın önde gelen hafif sıklet dövüşçülerinden Khabib Nurmagomedov tarihe geçti. UFC’nin tarihteki ilk Müslüman şampiyonu olma unvanını da taşıyan Khabib, unutulmaz bir veda yaptı. Rakibi Justin Gaetje’yi nakavt ederek unutulmaz bir zafer daha kazanan Dağıstanlı sporcu, gözyaşlarıyla ringlerden emekli oldu.

ABD’li Justin Gaethje ile Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’deki Flash Forum’da karşılaşan 32 yaşındaki dövüşçü, 2. rauntta teknik nakavtla yenerek kemerini korudu. Galibiyetin ardından diz çökerek ağlamaya başlayan Khabib Nurmagomedov, başarısını hayatını kaybeden babasına adadı.

Koronavirüs hastalığı nedeniyle 3 Temmuz’da kaybettiği babası Abdülmanap Nurmagomedov olmadan artık bu spora devam etmeyeceğini bildiren dünyaca ünlü yıldız, “Bu son maçımdı. Annem, babam olmadan dövüşmemi istemiyor. Anneme bir söz verdim, bu sözümden geri dönmeyeceğim. Babam yoksa ben de yokum. Bir daha ringe çıkmayacağım. İmkanınız varken ailenize, aile bireylerinize sıkı sıkı sarılın. Çünkü artık yanınızda olmayınca bu çok acı veriyor” dedi.

Bir hayli duygusallaşan Dağıstanlı yıldız, “Allah’a şükürler olsun. Tüm bu başarılarımı bana Allah verdi. Takımıma ve bana destek olan herkese çok teşekkür ederim. İlk defa babamsız bir maça çıktım, babamsız buraya geldim. Babam olmadan devam edemem” diye konuştu.

Namağlup şampiyon

Khabib Nurmagomedov, tarihe geçen bir kariyer yaşadı. 32 yaşındaki hafif sıklet dövüşçü, çıktığı 29 maçın tamamını kazandı ve namağlup unvanıyla kariyerini noktaladı. Hiç yenilgi almayan Khabib, 29-0’lık serisiyle UFC tarihinin en iyileri arasına girdi.

White: Ayak kemiği kırıktı

UFC Başkanı Dana White, Khabib Nurmagomedov’un Justin Gaetje’yi nakavt ettiği maç sonrası ilginç itiraflarda bulundu. Khabib’in maça kırık ayakla geldiğini aktaran UFC Başkanı, “3 hafta önce ayağı kırıldı. Bunu kimse bilmiyordu. 3 hafta önce kendisini hastanede ziyaret etmiştim. Ayak kemiği ve iki parmağı kırıktı. Bana kimseye söylememi istedi. Maça çıkacağını ve hiçbir sorun olmayacağını belirtti. Khabib, bu dünyadaki en sert adamlardan biri. Maç bittiği için bu durumu size açıklıyorum. Khabib’i canlı gözlerle izlediğimiz için şanslıyız” ifadelerini kullandı.

‘Sana saygı duyuyorum’

Kariyeri boyunca Khabib Nurmagomedov’un en büyük rakibi olan Conor McGregor, özel bir mesaj yayınladı. Khabib’in ringlere veda kararı sonrası sosyal medyasından açıklama yapan McGregor, “Sana her zaman çok büyük saygı duyuyorum. Babana şükranlarımı iletiyor, baş sağlığı diliyorum. Çok iyi bir maç çıkardın. Sana ve ailene saygılarımla” diye yazdı.