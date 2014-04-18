Oboabona'nın Dünya Kupası heyecanı

Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden Çaykur Rizespor'un Nijeryalı defans oyuncusu Godfreyitama Oboabona, Brezilya'da düzenlenecek 2014 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Nijerya Milli Futbol Takımı'nın formasını giyecek olmanın kendisini heyecanlandırdığını söyledi.



Sezon başında Nijerya'nın Sunshine Stars takımından transfer edilen Oboabona, ligde geride kalan 29 haftada 15 maçta bin 350 dakika sahada kaldı.



Sezonun ilk yarısında oynanan Torku Konyaspor maçında, bir gol kendi kalesine bir gol de rakip kaleye atan Oboabona, ikinci yarıdaki Bursaspor maçında da kendi kalesine gol atma şansızlığı yaşadı.



Karadeniz ekibinin defans oyuncusu Oboabona, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takım olarak sakatlıklar nedeniyle çok zor bir dönem geçirdiklerini belirtti.



Sezonun ikinci yarısına iyi bir başlangıç yaptıklarını, takım olarak çıkış yakaladıklarını ifade eden Oboabona, "Özellikle iç saha maçlarında istemediğimiz sonuçları aldık ama deplasmanda bunları telafi etmeyi başardık. Son oynadığımız Kayserispor maçı ile şükürler olsun önemli bir maçı galibiyetle bitirdik. Bu hem benim hem takımın psikolojisinin yükselmesini sağladı ama hala en iyi futbolumu oynayamadım. Gördüğünüz Godfrey en iyisi değil, ilerleyen zamanlarda daha iyi bir Godfrey göreceksiniz" diye konuştu.



Brezilya'da düzenlenecek 2014 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Nijerya takımının formasını giyecek olmanın kendisini heyecanlandırdığını vurgulayan Oboabona, şöyle devam etti:

"Dünya Kupası'na gidecek olmam beni ekstra şekilde motive ediyor, idmanlarda, maçlarda bunu düşünerek oynuyorum. Sonuçta ülkenizi temsil ediyorsunuz. Benim ülkem 180 milyon nüfusa sahip bir ülke. Bu ülkenin formasını taşımak benim için ayrı bir gurur kaynağı. Bunu düşündüğümde her milli takıma çağrıldığımda çok daha ekstra oynuyorum." Oboabona, Dünya Kupası'nda, Arjantin, Bosna Hersek ve İran gibi zor takımlara karşı mücadele edeceklerini ancak gruptan çıkma şanslarının olduğuna inandığını sözlerine ekledi.

