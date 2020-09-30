OGM Ormanspor gözünü Avrupa'da başarıya dikti

Başantrenör Alper Durur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor bir süreçten geçtiklerini, sezon hazırlıklarının da alınan tedbirler kapsamında devam ettiğini söyledi.

Mersin'de katıldıkları hazırlık turnuvalarında oyuncuların durumunu ve gelişimini gözlemlediklerini anlatan Durur, takıma katılacak yabancı oyuncularla kadroyu tamamlayacaklarını dile getirdi.

Durur, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi hazırlıklarının tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Çalışmaktan çok mutluluk duyduğum bir takım. Hedefi olan çok genç oyuncu var. Bunlarla birlikte tecrübeli oyunculara da sahibiz. Hedefimiz her maçı sonuna kadar oynayabilmek. Geçen senenin üzerine koyarak yolumuza devam etmeyi düşünüyoruz. Bu sene, geçen senekinden daha iyi şeyler yapmayı hedefliyoruz. Bütçemiz ne kadar azalmış olsa da biz hedeflerimiz doğrultusunda yola çıkacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Avrupa'da geçen yıl OGM Ormanspor için rüya gibi bir seneydi. İlk 8'e kaldık ve çok iyi işler yaptık. Bu yıl hedefimiz onun üzerine çıkmak. İnşallah gerçekleştiririz."

Kartaltepe: "Her gün daha ileri gidiyoruz"

Başkent ekibinin kaptanı Nilay Kartaltepe, takımın bu yıl yeni bir kadroyla mücadele edeceğini aktardı.

Genç ve enerjik bir takım olduklarını ifade eden Nilay, "Her gün daha ileri gidiyoruz. Birlikte oynayan oyuncularımız var. Takımın kimyası ve arkadaşlık ortamı iyi. Güzel bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum. Ligde play-off'a kalmak istiyoruz. Bu sezon gerçekten çok iyi takımlar kuruldu." açıklamasında bulundu.

Nilay, bu sezon da FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda mücadele edeceklerini hatırlatarak, "Avrupa'da yukarıya oynamayı hedefliyoruz. Geçen sene yakaladığımızın üzerine çıkarsak, bizim için büyük bir başarı olur. Çünkü her sene üzerine koyarak gidiyoruz. İnşallah geçen senenin üzerine çıkacağız." şeklinde konuştu.

Oyunculardan Damla Gezgin ise ligde play-off hedefleri olduğunu vurgularken, "Avrupa'da da hedeflerimiz yüksek. Öncelikle grubu geçip ardından ilk 8'e kalmak istiyoruz. Geçen sene ilk 8'e kalmıştık. Onun üstüne koymak için çabalayacağız." değerlendirmesinde bulundu.