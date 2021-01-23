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HaberlerFutbol Haberleri Olay hakem Coltescu 1.5 ay sonra sahalara dönüyor
23.01.2021 - 10:45 |

Olay hakem Coltescu 1.5 ay sonra sahalara dönüyor

Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG-Başakşehir maçının ertelenmesine sebep olan Sebastian Coltescu sahalara dönüyor. Rumen hakem 1.5 ay sonra ilk kez maç yönetecek.

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Romanya Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, 43 yaşındaki hakemi Sepsi-Astra maçına atadı.

Konu hakkında Rumen basınına konuşan Astra Başkanı Dani Coman "Coltescu'nun bizim maçımıza atanacağını biliyorduk. Onun için mutluyuz. Bence maruz kaldığı suçlamaları hak etmedi" ifadelerini kullandı.

Coltescu, Paris Saint Germain-Medipol Başakşehir maçında yardımcı antrenör Pierre Webo'ya sarf ettiği ırkçı söz nedeniyle maçın bir gün ertelenmesine neden olmuştu.

Olay hakem Coltescu 1.5 ay sonra sahalara dönüyor

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