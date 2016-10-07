"Olaylardan etkilendik"

Türkiye Futbol Direktörü Terim, maça başlangıçlarının iyi olmadığını belirtti, “Ne kadar sıyrılmaya çalışsak da oyuncularımız maç öncesi olaylardan etkilendi. Bu onu gösteriyor. Kaybetmemek önemli ama kazanamamak üzücü. Tesellimiz takımımızın 2-0’dan sonraki geri dönüşü” dedi.

Ay-yıldızlı ekibin teknik patronu Fatih Terim, özellikle ilk 45 dakikadaki performansın çok kötü olduğunu ve beklemediğini dile getirdi.

Tecrübeli çalıştırıcı, “Başlangıcımız iyi olmadı ama ne kadar olaylardan sıyrılmaya da çalışsak demek ki futbolcularımız etkilendiler maç öncesi olaylardan. Bu onu gösteriyor. Çok kötü bir oyun, başka bir izah tarzı yok” dedi.

Terim, “Ben ve arkadaşlarım tüm oyuncuları bu olaylardan arındırmak istesek de etkileniyorlar. Konya seyircisine teşekkür ediyorum, bizi ikinci yarı oyunda tuttu. Bizi kendimize getirdi. 2-0’dan 2-2’yi bulduk, 3-2’yi hatta 4-2’yi bulabilirdik. Verilen, verilmeyen penaltılar git geli çok olan bir maç oldu” diye konuştu.

‘Daha çok maç var’

Fatih Terim, “Birkaç oyuncumuzun bayağı etkilendiği görünüyor. Yani biz etkilendiklerini düşünüyoruz, böyle bir teşhis koyduk. Bir kısmının yüzünde o ifadeyi görüyorsunuz. Gençlerin bazen kaldıramadıkları oluyor. 50 bine yakın seyirci ile çok moralli bir ortamda böyle bir oyun çıkıyorsa başka sebepler aramak lazım. Futbol dışı olayların milli takıma yansımaması lazım ancak öyle olmuyor” ifadelerini de kullandı.

Böyle bir skordan geri dönüşün önemli olduğunu vurgulayan Terim, “Çok maç var. Bunu söylemek zorundayım, 8 maçımız var. Çok şey değişir. Kaybetmemek önemli ama kazanamamak üzücü. Ancak bugünkü tek tesellimiz bazı gençlerimizin bizi çok mutlu etmesi. Diğeri ise milli takımımızın 2-0’dan sonraki isyanı, geri dönüşü bizim adımıza sevindiricidir. Savaşacaklar ve ortaya savaşan bir takım çıkacak” yorumunu da yaptı.

‘Sözleşmemde ne var bilmiyorum’

Fatih Terim, basın toplantısında Türkiye Futbol Federasyonu ile olan mukavelesi hakkında da ilginç detaylar paylaştı. Terim, sözleşmedeki rakamları kendisinin belirlemediğini dile getirirken “Ben mukavelemde ne var, bilmiyorum. Kim ne yazmışsa benim haberim yok, sonradan doldurdular” ifadelerini kullandı.

Fatih Terim, tazminat konusunda ise, “Hayatımda hiç tazminat almadım, hiç tazminat da koymadım. Maç öncesi hadiseler sizce bir tesadüf mü? Fazla üzerinde durmak istemiyorum” yorumunda bulundu.