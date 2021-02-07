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07.02.2021 - 02:27 |

Old Trafford'da tam 6 gollü maç! Manchester United...

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, sahasında Everton'la 3-3 berabere kaldı.

Old Trafford'da tam 6 gollü maç! Manchester United...
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İngiltere Premier Lig'de Manchester United, sahasında Everton'la 3-3 berabere kaldı.

Ligin 23. hafta karşılaşmasında Manchester United, Old Trafford Stadı'nda sezonu üst sıralarda tamamlayarak Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Everton'u konuk etti.

Ev sahibi ekip, 24. dakikada Edison Cavani ve 45. dakikada Bruno Fernandes'in attığı gollerle karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde kapattı. 

İkinci yarıya hızlı başlayan konuk ekip, 49. dakikada Abdoulaye Doucoure ve 52. dakikada James Rodriguez'den bulduğu gollerle 2-2'lik eşitliği sağladı.

Manchester United, 70. dakikada Scott McTominay'ın golüyle tekrar öne geçerken Everton, Dominic Calvert-Lewin'in 90 5. dakikada attığı golle skoru belirledi, karşılaşma 3-3 sona erdi. 

Bu sonuçla Manchester United puanını 45'e, Everton 37'ye yükseltti.

Old Traffordda tam 6 gollü maç Manchester United...

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