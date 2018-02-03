Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Ömer Aşık’ın gerçekleşen takas sonucunda New Orleans Pelicans’tan eski takımı Chicago Bulls’a gitmesi, ABD’de yankı bulan bir gelişme oldu. Chicago Bulls, takasta Ömer Aşık ile birlikte Tony Allen, Jameer Nelson ve 2018 draft hakkını elde ederken, New Orleans Pelicans’a Nikola Mirotic‘i vermişti.

Ancak Amerika’da bazı internet sitelerinde bu takasın Ömer Aşık ayağının, kulübe fayda sağlamayacağına yönelik yorumlar dikkat çekti. NBA yazarı Mark Deeks’in GivemeSport’ta kaleme aldığı yazı, en ağır eleştirilerin getirildiği makale olarak dikkat çekti.

Son dönemde oynama süreleri oldukça düşen, bunda geçen sene yakalandığı hastalığın da payı olan Ömer Aşık’ın bir oyuncu olarak işe yararlığından dolayı takıma kazandırılmış olamayacağını öne süren Deeks şu yorumları yaptı:

-Ömer Aşık’ın düşük beceri seviyesi yalnızca dev cüssesi ve gücü açısından mazur görülebilir. Ancak bunun dışında yalnızca ayak bağı olur.

-Eğer Bulls yönetimi oyuncu olarak Ömer Aşık’a bir değer atfediyorsa, ne yazık ki öyle olmadığını kısa sürede görme ihtimali yüksek.

-Kariyerini tekrar canlandıracağına dair görünürde emareler yok. Ömer Aşık artık NBA oyuncusu değil.

‘Pelicans iyi yaptı’

The Ringer’daysa Paolo Uggetti imzasıyla yayınlanan haberde “New Orleans Pelicans üç yaz önce Ömer Aşık’a beş yıllık 58 milyon dolarlık sözleşme verdi. Bunun ardından basketbolcunun oynama süreleri buharlaştı. Maç başına beş dakika bile oynayamaz duruma geldi. Sadece Ömer Aşık’a ödeyecekleri paralardan kurtulmadılar, aynı zamanda play-off umutlarını destekleyecek gerekli bir parçayı takıma ilave ettiler” değerlendirmesi yapıldı.