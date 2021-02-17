Ömer Erdoğan'dan Boupendza açıklaması

Süper Lig'in başarılı kulüplerinden Hatayspor'un Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Asist Analiz'e takımın durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

HATAYSPOR’UN HÜCUM FUTBOLUNUN SIRRI NEDİR?

“Ben kendime oyuncularımın oynarken, izleyicilerin ise izlerken keyif alacağı bir futbol felsefesi belirledim. Kapalı savunma ve kontra atak oyun planı kurmak istemedim. Öncelikle oyun felsefesini belirledim, sonrasında ona uygun oyuncu grubu seçtim.”

TEKNİK DİREKTÖR’ÜN İLETİŞİMİNİN ÖNEMİ NEDİR?

“25 tane oyuncudan bahsediyoruz, her futbolcuyla aynı iletişimi kuramıyorsunuz. Ben yurtdışına gittiğimde oradaki teknik adamların oyuncularıyla iletişimlerini nasıl kurduğuna bakıyorum. Ben oyuncularımla iletişimime çok önem veriyorum.”

GEGENPRESS, ÖMER ERDOĞAN’IN OYUN PLANLARININ NERESİNDE YER ALIYOR?

“Biz oyuncularımıza rakip futbolcuların hangi ayağının daha güçsüz olduğundan kaç kişiyle baskı yapacağımıza kadar bilgi veriyoruz. Hafta boyunca rakip analizlerini oyuncularımıza anlatıyoruz. Ön alan baskısını hangi yöne doğru yapacağımıza kadar konuşuyoruz.”

BOUPENDZA’NIN PERFORMANSI NASIL BU SEVİYEYE ÇIKTI?

“Boupendza, bize menajerler tarafından önerildi. Biz de analiz ettik. Potansiyeli olduğunu fakat şu ana kadar kullanamadığını görünce risk transferi olarak takımımıza kattık. Geliştirebileceğimizi ve ligimize uygun şekilde kullanabileceğimizi düşündük, özel olarak ilgilendik. Biz oyuncularımızı drone görüntüleriyle uyarıyoruz, doğrularını ve yanlışlarını gösteriyoruz.”

DIOUF, KALİTESİNİ YENİDEN NASIL GÖSTERDİ?

“Diouf, Stoke City 23 yaş altı takımındaki bir maçta beni çok etkiledi. Kazanılan penaltıyı takım arkadaşı gole çevirdi ve Diouf da topu kaleden alarak santra noktasına koştu. Böyle kariyerli bir oyuncunun kadro dışı kaldıktan sonra bunu yapması beni çok etkiledi. Risk transferiydi ama takımımıza katarak ondan katkı almayı başardık.”

YURT DIŞINDA ÇALIŞMA HEDEFİNİZ VAR MI?

“Kendimi iyi hazırladıktan sonra tabii ki yurt dışında takım çalıştırmak istiyorum. Özellikle İngiliz futbolunda görev almak istiyorum.”

THOMAS TUCHEL VE ROGER SCHMIDT’TEN NELER ÖĞRENDİ?

“Biz sürekli dikine koşma, savunma yaparken birbirine yakın bloklar halinde oynama gibi planları uyguluyoruz. Bazen sahayı geniş kullanıyoruz ama merkezi daraltıyoruz. Bazen merkezden hücum etmek için baklava dizilişini tercih ediyoruz. Ben bunu Tuchel’den gördüm. Sahayı gerektiği kadar genişliğine kullanabildiğiniz kadar da dikine kullanın felsefesini Tuchel’den gördüm. Biz oyuncularımızı kazandıkları toplarla direkt dikine koşmaya, savunmaları dikine geçmeye yönlendiriyoruz. Roger Schmidt’den ise önde baskıya gidenleri savunmayı düşünmeden kararlı şekilde pres yapmaya ikna etmeyi öğrendim. Bu sayede baskı yaparken daha kararlı ve etkili baskı yapmayı başardık takım olarak.”

HATAYSPOR’UN SEZON HEDEFİ NEDİR?

“Biz maçtan maça bakıyoruz. Oyuncularımızla hedefimizi beraber belirliyoruz, bunu maç maç bakarak yapıyoruz. Keyif vermek istiyoruz.”

HANGİ TAKIMIN OYUNUNU BEĞENİYORSUNUZ?

“Beşiktaş ve Alanyaspor’un oynadığı oyunu şu anda çok beğeniyorum.”