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HaberlerTrabzonspor Haberleri Ömer Sağıroğlu: "Zekeriya Alp’in sergilediği tutumu anlayamadık"
08.03.2020 - 19:06 |

Ömer Sağıroğlu: "Zekeriya Alp’in sergilediği tutumu anlayamadık"

Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, MHK başkanı Zekeriya Alp hakkında konuştu.

Ömer Sağıroğlu: "Zekeriya Alp’in sergilediği tutumu anlayamadık"

Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, MHK başkanı Zekeriya Alp hakkında konuştu.

Sağıroğlu: "MHK Başkanı Zekeriya Alp’in sergilediği tutumu anlayamadık! Çünkü biz ‘yangın var’ diyoruz o da çıkıp ‘ateşi ben yakmadım’ diye bağırıyor. İşte Türk futbolunu kaosa sürükleyen bu anlayıştır! Zekeriya Alp'e tavsiyemiz; yönetemediği, kontrol edemediği ve hükmedemediği kişilerin sorumluluğunu almamasıdır! Çünkü derinliğini bilmediğiniz bu insanlar günü gelir sizi de satarlar. Yegane yaptıkları iyi şey, satmaktır" ifadelerini kullandı.

Ömer Sağıroğlu: Zekeriya Alp’in sergilediği tutumu anlayamadık

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