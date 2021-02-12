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12.02.2021 - 10:08 | | AA

Osaka, Avustralya Açık'ta 4. tura çıktı

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta kadınların 3 numaralı seribaşı Naomi Osaka, 4. tura yükseldi.

Osaka, Avustralya Açık'ta 4. tura çıktı
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Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 5. gün sabah seansındaki maçların büyük bölümü tamamlandı.

Kadınlarda 2019 şampiyonu Osaka, 27 numaralı seribaşı Ons Jabeur ile karşılaştığı 3. tur mücadelesini, 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 kazandı.

Turnuvada 7 şampiyonluğu bulunan 10 numaralı seribaşı Serena Williams, dünya 101 numarası Anastasia Potapova'ya karşı ilk sette zorlansa da 2-0'lık (7-6, 6-2) skorla son 16 isim arasına girdi.

Aryna Sabalenka (7 numaralı seribaşı), geçen yılın finalisti Garbine Muguruza (14) ve Marketa Vondrousova (19) da rakiplerini 2-0 ile geçerek 4. tur bileti aldı.

- Zverev tur atladı

Erkeklerde 6 numaralı seribaşı Alexander Zverev, 32 numaralı seribaşı Adrian Mannarino'yu 3-0 (6-3, 6-3, 6-1) yenerek adını 4. tura yazdırdı.

18 numaralı seribaşı Grigor Dimitrov ile 15 numaralı seribaşı Pablo Carreno arasındaki 3. tur maçı ise Carreno'nun sakatlığı nedeniyle kısa sürdü. İlk seti 6-0 alan, ikinci sette de 1-0 öne geçen Dimitrov, rakibinin karşılaşmayı bırakmasıyla korttan galip ayrıldı.

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Osaka, Avustralya Açıkta 4. tura çıktı

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