Osaka ve Williams, Avustralya Açık'ta çeyrek finale çıktı

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvaya 7. gün sabah seansındaki maçlarla devam edildi.

Tek kadınlarda 2019 şampiyonu 3 numaralı seribaşı Naomi Osaka, dördüncü tur maçında 14 numaralı seribaşı İspanyol Garbine Muguruza'yı 4-6, 6-4 ve 7-5'lik setlerle 2-1 yendi.

Japon tenisçi Osaka, bu sonuçla adını çeyrek finale yazdırdı ve dünya sıralamasının 71. basamağındaki Tayvanlı Hsieh Su-wei ile eşleşti.

- Williams, Sabalenka'yı eledi

Turnuvada 7 şampiyonluğu bulunan 10 numaralı seribaşı Serena Williams, 7 numaralı seribaşı Belaruslu Aryna Sabalenka ile karşılaştı.

Mücadeleyi 6-4, 2-6 ve 6-4'lük setlerde 2-1 kazanan ABD'li Williams, tur atlayan isim oldu.

Williams, çeyrek finalde Iga Swiatek-Simona Halep eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

- Thiem, dördüncü turda veda etti

Tek erkeklerde 3 numaralı seribaşı Avusturyalı Dominic Thiem, dördüncü turda 18 numaralı seribaşı Bulgar Grigor Dimitrov ile karşı karşıya geldi.

Dimitrov, geçen yılın finalisti Thiem karşısında 6-4, 6-4 ve 6-0'lık setlere 3-0 galip gelerek çeyrek finale yükseldi.

Bulgar tenisçi, çeyrek finalde klasmanın 114. sırasındaki Rus Aslan Karatsev ile mücadele edecek.