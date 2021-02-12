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Haberler1.Lig Haberleri Osman Özköylü, Altay'la ilk maçına Ankara Keçiörengücü karşısında çıkacak
12.02.2021 - 10:05 | | AA

Osman Özköylü, Altay'la ilk maçına Ankara Keçiörengücü karşısında çıkacak

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ın yeni teknik direktörü Osman Özköylü, ilk maçına yarın Ankara Keçireöngücü karşısında çıkacak.

Osman Özköylü, Altay'la ilk maçına Ankara Keçiörengücü karşısında çıkacak
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Ligde 19. haftanın ardından teknik direktör Yücel İldiz'le yollarını ayıran Altay, geçen hafta Eskişehirspor karşılaşmasına 19 yaş altı takımı antrenörü Hüseyin Tavur yönetiminde çıktı. Rakibini 5-0'lık skorla geçen Altay, teknik direktörlüğe Osman Özköylü'yü getirdi.

Osman Özköylü yönetimindeki Altay, ilk maçında yarın saat 19.00'da Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek. Ligde 21. haftaya 35 puanla 6. sırada giren Altay, ligin ilk devresinde konuk olduğu rakibini 1-0 mağlup etmişti.

Altay'ın 1 puan gerisinde averajla 7. sırada yer alan Ankara Keçiörengücü, gol atamadığı son 3 dış saha maçında galibiyet alamadı.

Ankara Keçiörengücü'nde sarı kart cezalıları Burak Aydın ile Abdulkadir Korkut yarın forma giyemeyecek.

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Osman Özköylü, Altayla ilk maçına Ankara Keçiörengücü karşısında çıkacak

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