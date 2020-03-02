40 bin taraftar dün gece, kaybettiğimiz şehitlerimizin yasını tuttu. Tek tek isimlerini bağırdılar. Komando marşını söylediler. 90 dakika ara ara da olsa ‘Vatan sana canım feda’ diye tezahürat yaptılar. Maçın atmosferi hiç kimsenin umrunda değildi. Gerçekten çok duygulandım. Allah hepsinden razı olsun. Maç başladı, gole kadar 2.5 dakika tribünlerden çıt çıkmadı. Ne zamanki Donk golü attı, tribünler de ondan sonra gerçek hüvviyetine döndü.

Bu maçla beraber sekiz kez üst üste kazanan bir Galatasaray vardı sahada... Özgüven tavan yapmış. Futbolcular ne yapmak istediklerini biliyorlar. Mücadelenin skoru sakın sizi aldatmasın. Belki de ligimizin gol rekorunun kırılacağı bir maçtı. Falcao’nun, Onyekuru’nun, Feghouli’nin ve Andone’nin kaçırdığı öyle goller var ki, inanılacak gibi değil. Tek taraflı bir karşılaşma olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Gençlerbirliği’nin Ramos ile yarattığı tek bir tehlikesi vardı, onu da Muslera her zaman olduğu gibi çelmeyi başardı.

Baktığınız zaman Fenerbahçe galibiyeti sarı-kırmızılıların oyun şeklini tamamen değiştirmiş. Seri takımın lideri olmuş. O kadar güzel uzun toplar atıyor ki, keşke bu çocuğun bonservisi Cim Bom’da olsa diyebiliyoruz. Mariano, bilhassa bu sezon ikinci yarı her maç üstüne koyarak devam ediyor. Galatasaray’ın sağ tarafı müthiş. Brezilyalı futbolcu hücuma çıkıyor, rakibini eksiltiyor, gollük paslar veriyor, daha sonra da görev yeri sağ beke dönüyor. Gerçekten harika futbol oynuyor.

Aynı şekilde Ömer Bayram... Fenerbahçe ve Gençlerbirliği karşısında orta sahada takımı üstünlük sağladıysa, burada Ömer’in payı çok büyük. Yüreğini, kalbini herşeyini ortaya koyuyor. Şu zor maçlara girildiği haftalarda Ömer’in formu gerçekten sarı-kırmızılıların orta sahasına çok büyük artı getiriyor.

Fatih Terim, Taylan’a görev vermiş. Genç futbolcunun iyi niyetinden şüphem yok. Ama takımında devamlılık sağlaması için daha fazla gayret etmesi lazım. Rakip ataklarını kesmekte başarılı ama top kullanmada çok başarısız. Gelecek hafta Lemina takıma girdiği zaman Taylan formayı zor görür. Bu şansını dün gece iyi kullanamadı.

Feghouli de şanssız bir gece yaşadı. O kalitede bir oyuncu girdiği pozisyonları değerlendirmeliydi. Falcao gollerini atmaya başladı. Önümüzdeki haftalar için takımda hiç bir sorun görülmüyor.

Gençlerbirliği’nin ise temposunu artırması gerek. Daha, tehlikeli bölgeden kurtulmadılar. Hamza hocanın başı ağrıyabilir.