Dünyayı sarsan koronavirüs krizi herkesin psikolojisini bozdu. Ben her dönemde böylesi olumsuzlukları doğal karşılıyorum. Yeter ki insanlar birbirine destek olsun, yıpratmasın. Ateş düştüğü yeri yakar.

Evet, herkese üzülüyorum. Bir sürü dostlarımız, arkadaşlarımız, tanımadığımız insanlar bu virüsle uğraşıyor. Kimisi kurtulmak için, kimisi de yakalanmamak için... Fatih Terim de bunlardan biri. Tabii hastalığına üzülüyoruz şifalar diliyoruz. Ama o kadar çok seveni var ki Terim’in çektiği sıkıntının aynısını sevenler de yaşıyor. Ağlayan çocuklar, ‘keşke senin yerine ben bu hastalığı kapsaydım’ diyen milyonlar var. Bir insanın gerçekten bu kadar sevilmesi ve destek görmesi, virüsten kurtulmak için verilen mücadelede en büyük güç kaynağı. Eminim Terim de bunu atlatacak, kimsenin şüphesi olmasın.

Bizim işimiz spor... Terim’e duyduğumuz üzüntüyü, Göksel Gümüşdağ ve eşi, Abdurrahim Albayrak ve eşi, Fenerbahçe Basketbol İdari Sorumlusu Cenk Renda ile futbol takımı içinde bir oyuncu ile idari kadrodan bir kişi için de duyuyoruz. Bunların hepsi güçlü insanlar. İnşallah kısa zamanda bu virüsten kurtulacaklar. Herkesin bu yaşanan olaylardan ders çıkarması lazım.

Üstüne basa basa söylüyorum. İnsan sağlığı her şeyden önce gelmeli. Şu oldu, bu oldu, artık konuşmayacağım. Hatalı olan insanlar zaten kendilerini biliyorlar. Onlar da idare ettikleri kurumlar hakkında daha ciddi kararlar almalılar. Ben yine de Sağlık Bakanı, daha sonra Gençlik ve Spor Bakanı ile okulları zamanında tatil eden Milli Eğitim Bakanı’na teşekkür ediyorum. Devlet büyüklerimiz gerçekten çok duyarlı insanlar. Zamanında müdahale etmemiş olsalardı çok daha büyük sorunlar yaşardık.

Hangi takımın taraftarı olursa olsun artık fanatikliği bırakmalı. Bilhassa sosyal medyada abuk sabuk şeyler yazarak kaos yaratmamaları gerekir. Bunu yapanlara da emniyet güçlerimiz hemen müdahale etmeli. Bizim şu anda sevgiye, beraberliğe, tek vücut olmaya ihtiyacımız var. Bir ay sonra durum ne olacak bunu şu an kestiremiyoruz. Herkesin birbirine destek olma zamanı, kavga zamanı değil...

Sporun ilacı zaman

Koronavirüsten en çok etkilenen kulvar spor oldu. Amatör branşlar ve futbol ne zaman normale dönecek bunu dünyada bilen yok. Futbolu idare edenler ve kulüp başkanları ağızlarından çıkacak her lafa çok dikkat etmeli. Şu gergin ortamda ne söylerlerse söylesinler yanlış anlaşılacak. Yok lig tescil edilmeli, yok play-off oynanacak, yok sezon iptal edilecek söylemleri gerçekten çok yanlış. Şu anda karar almak, tarih vermek mümkün değil. Gözünüzü seveyim bu konularda yorum yaparken çok dikkatli olun.

Akbay’ı da kaybettik

1968-1978 yılları arasında hem Galatasaray hem de Milli Takım formasını taşıyan kaleci Nihat ağabeyi (Akbay) kaybettik. O kadar kötü günler yaşıyoruz ki, eskiden bir cenazemiz olduğu zaman dolar taşardı. Şimdi virüsün etkisiyle hepimizin dengesini bozdu. Birçok kişi cenaze törenine bile gidemiyor. Allah rahmet eylesin. Çok sevdiğimiz abimiz nurlar içinde yatsın.