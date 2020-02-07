Galatasaray, Türkiye Kupası’ndan elenebilir. Alanyaspor’dan deplasmanda 2 gol yiyebilir... Bunların hiçbiri önemli değil. Sarı-kırmızılı formayı giyen her futbolcu yeri gelir, kötü oynayabilir, buna sözüm yok. Ancak görev alan her oyuncu sahada kaldığı sürece terinin son damlasına kadar mücadele etmek mecburiyetindedir...

Evet, Fatih Terim rotasyon yaptı. Buna da mecburdu. Feghouli, Emre Akbaba, Adem Büyük, Ömer Bayram, bu takımın olmazsa olmaz isimleri. Onların yaşayacağı bir sakatlık takıma şampiyonluk yolunda öyle bir darbe vurur ki bundan sonra oynanacak 2-3 maçta zirveye ‘elveda’ derler.

Fatih Terim de bunu düşünmüştür. Belhanda’ya bakıyorsunuz inanın taraftar Terim’e olan saygısından susmaya çalışıyor, fazla tepki vermemeye uğraşıyor. Bu nasıl bir futbolcudur? Nasıl bir karakter taşıyor? Kesinlikle bunca zamandır hiçbirimiz anlamadık. Bir metre yanındaki arkadaşına pas veremiyor.. Kaptırdığı topları geri kazanmak için çaba sarfetmiyor. Hadi bunları da geçtim; Metin Oktay’ın 10 numaralı formasını giyiyor!

Bu kadar sorumsuz, beceriksiz bir futbolcu, o kutsal formayı giyemez, giymemeli de. İnsanların ciddi ciddi sinirleri bozuluyor. Fatih Terim; Belhanda’yı kazanmak istiyor ama Belhanda kazanılacak diye de Galatasaray’ın maç kaybetmesine hiç kimse göz yumamaz.

Yılda 4 milyon euroya yakın paza kazanıyor. Başka hiçbir kulübe de gitmiyor. Zaten kendisini de transfer etmek isteyen kulüp yok. O zaman kulübede mi oturur; ne yapar bilemiyorum. Ama kesinlikle herkes öyle bir noktaya geldi ki; ‘Hoca, altyapıdan bir futbolcuya formayı versin, bu adama vermesin’ diyorlar.

Jimmy Durmaz ve Şener de aynı şekilde... Zamanında iyi futbolcu olabilirler fakat şurası kesin; Galatasaray’ın çizgisinde değiller. Takıma katkı veremiyorlar. Herhalde Fatih Terim de Alanyaspor karşısında bu futbolculara son şanslarını verdi.

Orta sahada sorun var diyoruz; bu isimlerle nasıl olmasın? Kayserispor maçını takım 4-1 kazansa da taraftar yine tedirgin. Bilemiyorum; ama gördüğüm kadarıyla Ahmet Çalık; Marcao ile Donk kadar defansta oynayabiliyor. Donk’u orta sahada kullanmak Galatasaray’a daha bir katkı sağlamaz mı, mutlaka hoca da bunu düşünüyordur.

Şimdi Alanyaspor maçında göze batan iki futbolcudan biri; Onyekuru idi. Sıtma hastalığına yakalandı, 10 gün tedavi oldu. Buna karşın takımın en çok mücadele edip, koşan futbolcusuydu. Belli ki bundan sonra sol çizgide Onyekuru yer alacak. Ömer Bayram’lı, Lemina’lı, Donk’lu orta saha, Galatasaray’ı çok daha iyi bir konuma getirecek diye düşünüyorum. Feghouli formda, Adem Büyük de Falcao’nun yokluğunda gayet iyi oynuyor. Orta sahadaki performans artarsa ben daha rahat zirve mücadelesi verileceğini düşünüyorum.

Gençlere güvenilsin

Kabul ediyorum; Türkiye’deki VAR sistemi alışma dönemi de olsa katkı sağlıyor. Ama herkes sorunu, hataları VAR’a yüklüyor. Ben buna katılmıyorum. Sorun hakemlerimizde.. Türkiye’nin iki büyük kulübü maç oynuyor. Herkes nefeslerini tutmuş. Böyle bir maçta Ali Palabıyık, iki nizami golü, kırmızı kartları vermiyor. Burada VAR’ın suçu ne? VAR, hakemlerin kurtarıcısı değil, maçı yöneten hakemlerin kafası şeffaf olmalı.

Ali Palabıyık, hiç güvenmediğim bir hakem.. Ali Palabıyık, Halis Özkahya Cüneyt Çakır, Mete Kalkavan, Hüseyin Göçek... Hangi büyük takımın maçını yönetirse sorun yaşayıp, haftalarca bu maçları konuşuyoruz. Benim MHK’ye tavsiyem; genç hakemler daha başarılı. Büyük takımların maçlarına genç hakemleri verin.. Buradaki sorunları bu gençler çözecek.

Trabzon ligin gizli lideri

Bu sezon şampiyonluk yarışı hem sert geçiyor hem de adaylar bir hayli fazla. Ama şunu kesinlikle söyleyeyim; Trabzonspor ertelenen Yeni Malatyaspor maçını kazanırsa, Süper Lig’de lider olacak. Bordo-mavililerin kadro derinliği, futbolcuların hırsı, forvet Alexander Sörloth’un olağanüstü performansıyla bu ligin en güçlü takımlarından biri olduğunu gösteriyor. Bilhassa Fenerbahçe ve Galatasaray’ın işi bu sene çok zor...