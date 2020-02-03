Galatasaray; Fenerbahçe ve Sivasspor’un puan kayıplarından sonra kendini iyice şampiyonluk yarışının içinde buldu. Dün gece de Kayseri maçına bunu düşünerek çıktı. İlk yirmi beş dakika gerçekten iyi futbol oynadı, iki de gol attı. Gerçekten Adem’in golünde Mariano’nun, Donk’un golünde de Ömer’in harika ortaları vardı. Kaleci İsmail’in yapacağı bir şey yoktu.

Ama ilerleyen dakikalarda bilhassa Galatasaray’ın temposu, sanki maç bitmiş gibi düştü. Zaman zaman da olsa Kayserispor pozisyonlara girdi. Girdikleri pozisyonlarda özellikle Mesanovic vuracağı yerde pas verse gol de bulabilirlerdi.

Feghouli gecenin yıldızıydı, iki gol attı. Diğer bir yıldız da Ömer’di, iki golün pasını verdi. Sıkıntı Seri ile Belhanda’da! Evet kanatlar çok rahat rakip kaleye gidiyorlar. Ama bu iki futbolcu orta sahada arkadaşlarına ayak uyduramıyor. Pas hataları da Galatasaray’ın futbolunu zayıflattı. Tabii burada Fatih Terim’in yapacağı bir şey yok. Demek ki Lemina olmayınca orta sahada sıkıntı yaşanıyor. Hele bir ara konuk ekip çok atak yaptı. İki pozisyonu Muslera kurtardı.

Emre Akbaba gününde değildi. Değişiklikler daha önce yapılmalıydı. Galatasaray’da son yirmi dakikada oyundan düşen isim sayısı artıyor. Onyekuru’nun son dakikalarda oyuna girmesi Galatasaray’ın hücum gücünü artırdı, takımı rahatlattı ve son golün gelmesini sağlayan pası verdi. Ama önümüzdeki haftalarda bu sıkıntılar giderilmeli. Sonuçta Cim Bom ‘şampiyonluk yarışının en büyük adayı benim’ dedi.

Kayserispor’a gelince... Sıkıntıları çok büyük. Bu futbolla Süper Lig’de kalmaları çok zor. Teknik direktör Prosinecki kurtarıcı olarak geldi fakat futbolcuların da ellerini taşın altına sokmaları lazım. Maçın başında gümbür gümbür gelen Galatasaray karşısında 11 kişi ile defans yapmak bana göre çılgınlıktı. Bilhassa sağ kanadı Mariano ve Feghouli çökertirken, Prosinecki hiç bir müdahale yapmadı. Halbuki deplasmana çıkıyorsun, karşında bu ligin en iyilerinden biri var. Dersine daha çok çalışması lazımdı. Belhanda ile Seri gününde olmuş olsalardı, Galatasaray sezonun gol rekorunu da kırabilirdi.