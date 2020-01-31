Geçen hafta gerçekten Galatasaray’da çok büyük sıkıntılar yaşandı. Olmaması gereken şeylerdi. Fikir ayrılıkları olabilir ama ne olursa olsun basının önünde kulüp başkanıyla, teknik direktör atışmaları olacak iş değil.

Bana “Şu anda sarı-kırmızılı takımın olmazsa olmazı ne?” diye sorsanız, “Başkan Mustafa Cengiz ve Fatih Terim” derim. Gerçekten çok sıkıldım. Neden böyle bir şey yaşandı diye iki gün uyku uyumadım.

Başkan, kulübü nereden nereye getirdi. Bilhassa mali konularda kâra geçildi. Galatasaray’a zarar veren bir sürü parazitler temizlendi. Florya’yı, Kemerburgaz’ı geri aldı. Bugün, yarın Galatasaray Adası’nda da tadilat başlayacak. Her şeyden önemlisi de iyi ya da kötü yapılan transferler için mali kaynak buldu.

Fatih Terim ise kulübe 21 tane kupa kazandırmış, son iki senenin şampiyon takımının hocası... Bu sezona ise üç kupayla başlamış.

Düşünebiliyor musunuz, Galatasaray’ın iki tane olmazsa olmaz isminin tartışması ne kadar saçma... Milletin ağzına sakız oldular.

Büyük Galatasaray taraftarı Konyaspor deplasmanında olaya el koydu, “Büyük başkan Mustafa Cengiz, imparator Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak’ tezahüratları yaptı. Hem de durmamacasına... Bu resme baktığınız zaman, “Biz patırtı-gürültü istemiyoruz, başkana da hocaya da güveniyoruz, artık tartışmaları bırakın” mesajı çıkıyor.

Sonunda aklıselim olan kazandı. Amaç ne? Galatasaray’a hizmet değil mi? O zaman kırgınlık da, dargınlık da olmaz. Tamam, kulüp idare etmek de, teknik direktörlük yapmak da zor bir iş. Hakikaten bu insanlar büyük stres altında oluyor. Bazen sinirlerini kontrol edemiyorlar. Fazla uzatmamak lazım. Yaşandı ve bitti.

Şimdi geriye bir tek şey kaldı. O da taraftarın rahatlaması için başkan Mustafa Cengiz ve Fatih Terim’in iyi bir ortamda resim vermeleri gerekiyor. Herhalde bunu da en kısa sürede yaparlar. Çünkü ikisinin de çok üzüldüğünü gayet iyi biliyorum.

Arda Turan’a gelince... Ne olursa olsun, Galatasaray’ın altyapısında yetişti. Sarı-kırmızılılara 13 milyon euro kazandırdı. Yurtdışında iki İspanyol devi Atletico Madrid ve Barcelona’nın formasını giydi. Mecburiyetten Başakşehir’e geldi. Arda gibi futbolcular taraftarın desteği olmadan başarıya ulaşamazlar. Arda da Başakşehir’de bunu yaşadı. Ama ne olursa olsun içindeki Galatasaraylılığa hiç kimse laf edemez.

Evet bu transfer gerçekleşmedi. İşin doğrusu bundan sonra Galatasaray’ın zarar görmemesi için bu defteri kapatıp bir daha da açmamak lazım.

Önce düşünüp sonra konuşsunlar

Bütün kulüplerin birbirlerine saygı duyması gerekir. Hele başkanlar... Bir demeç verilirken kırk kere düşünüp öyle konuşmalılar.

Artık bazı şeyler ortaya çıkmaya başladı. Şampiyonluğun en büyük adayları Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor... Evet Sivasspor lider, Başakşehir de yarışın içinde. Ama bu iki takımın şampiyonluk stresini kaldırabileceklerini düşünmüyorum.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu... Tamam çok büyük rekabet içindeler. Hepsi zirveyi istiyor. Ama bu yarış saha içinde geçmeli, dışarıya taşmamalı.

Bakın şu anda insanlar patlamak için bahane arıyor. Bu sokakta, statta her yerde aynı. Dört büyüklerin taraftarını birbirine düşürmeye hiç kimsenin hakkı yok.

İnanın çekiniyorum ve tedirginim. Gidişatı da iyi görmüyorum. Kaybedilen her maç sonrası federasyona ve hakemlere yüklenmeyi de kabul etmiyorum.

Avcı yeterli desteği görmedi

Sergen Yalçın’ı gerçekten çok severim. Yaklaşık 30 senedir de iyi tanırım. Mecburiyetten zaman zaman başka kulüplerde futbol oynasa da Beşiktaş’ın evladıdır. Bu kesin... Çok zor bir göreve geldi. Allah yardımcısı olsun.

Abdullah Avcı’ya Beşiktaş’ın taraftarı olsun, oyuncuları olsun hiç destek olmadılar. Futbolcular ‘nasıl olsa hoca tribünlerden nasibini alıyor bize dokunan yok’ diyip umursamaz davrandılar. Taraftar başta Avcı olmak üzere bir-iki futbolcu seçip devamlı hırpaladılar. Bu şartlar altında da Avcı’nın başarılı olma şansı hiç yoktu. Dilerim Sergen Yalçın’ın takımı ne sonuç alırsa alsın bunları yaşamaz.

Taraftara buradan bir sözüm var. Sergen’in başarılı olmasını istiyorlarsa kayıtsız, şartsız futbolcuları ve hocayı desteklemeleri lazım. Bunu yaparlarsa zaman içinde de olsa Beşiktaş doğruyu bulup toparlanacaktır.