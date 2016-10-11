Özbekistan - Çin: 2-0

2018 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri A Grubu maçında Özbekistan, konuk ettiği Çin'i 2-0 mağlup etti.

Başkent Taşkent'teki Bunyodkor Stadı'nda oynanan müsabakada, geçen hafta evinde İran'a yenilen Özbekistan ile ağırladığı Suriye'ye mağlup olan Çin karşı karşıya geldi.

Özbekistan, Alexander Lobanov, Server Djeparov, Marat Bikmaev, Vitaliy Denisov, Aziz Haydarov, Islom Tukhtakhujaev, Egor Krimets, Igor Sergeev, Odil Ahmedov, Davron Khashimov ve Eldor Shomurodov ilk 11'iyle sahaya çıktı.

Çinli teknik direktör Gao Hongbo ise, ilk 11'de Yang Zhi, Zhang Chengdong, Du Wei, Wu Lei, Cai Huikang, Feng Xiaoting, Hao Junmin, Jiang Ning, Mingjian Zhao, Ren Hang ve Sun Ke'ye yer verdi.

Özbekistan, Çin'e karşı oynadığı maçta atak bir futbol sergilemesine rağmen, maçın ilk yarısı golsüz beraberlikle sona erdi. İkinci yarıda daha etkili futbol sergileyen Özbekistan, maçın 50. dakikasında Marat Bikmaev'in golüyle 1-0 öne geçti. İkinci yarıda oyuna dahil olan Otabek Shukurov da, maçın 85. dakikasında attığı golle maçın 2-0 bitmesini sağladı ve Özbekistan, 3 puan almayı başardı.

2018 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri A Grubu'nda İran, Güney Kore, Özbekistan, Çin, Katar ve Suriye yer alıyor.