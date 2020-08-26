PAOK maçında Beşiktaş'ın penaltısı verilmedi

Karşılaşmanın 86. dakikasında Beşiktaş’ın net penaltısı verilmedi. Ceza sahasına yapılan ortada Lens kafayla içeri çevirdiğinde PAOK’ta Ioannis ellerini açarak topu kesti, ancak İtalyan hakem Doveri devam dedi. Yüzde 100’lük penaltıyı vermeyen hakemlere siyah-beyazlılar yoğun itirazda bulundu.

İtiraza kırmızı

Karşılaşmanın ikinci yarısında 60. dakikada Beşiktaş teknik heyetinden İtalyan kondisyoner Stefano Morrone, İtalyanca itiraz nedeniyle kırmızı kart gördü. Maçın İtalyan hakemi Daniele Doveri’ye sert itirazlarda bulunan Moreno, direkt saha dışına gönderildi.

Larin 19 ay sonra

PAOK deplasmanında Beşiktaş’ta ilk 11’de sahaya çıkan Cyle Larin, gol hasretini bitirdi. Geçen sezon Belçika’da Zulte Waregem’de kiralık oynayan yıldız forvet, siyah-beyazlı formaya geri döndü. PAOK önünde golü bulan Larin, Beşiktaş formasıyla son olarak Süper Lig’de 18 Ocak 2019 tarihinde Akhisarspor’a karşı fileleri havalandırmıştı. 19 aylık hasretini bitiren 25 yaşındaki Kanadalı, siyah-beyazlı formayla Avrupa kupalarında en son 2 Ağustos 2018’de B36 Torshavn’a gol atmıştı.

Yalçın’dan bir ilk

Sergen Yalçın, Beşiktaş’ta teknik direktör olarak ilk kez Avrupa heyecanı yaşadı. Futbolcu olarak siyah-beyazlı formayla 42 Avrupa kupası maçına çıkan Yalçın teknik adam olarak ilk kez PAOK karşısında sınav verdi.

Ön eleme kâbusu

Türk takımlarının Şampiyonlar Ligi’ndeki şanssızlığı sürüyor. En son 2008 yılında Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’ne ön elemeleri atlayarak katılma başarısı göstermişti. O tarihten sonra son 12 yılda hiçbir temsilcimiz ön elemeler yoluyla Devler Ligi’ne kalamadı. Bu süreçte Fenerbahçe, Başakşehir, Galatasaray ve Beşiktaş hep elendi.

Mağlubiyetle tanıştı

PAOK’a 3-1 mağlup olan Beşiktaş, Avrupa kupaları tarihinde Yunanistan takımlarına rakip olduğu 5. maçta ilk yenilgisini aldı. Siyah-beyazlılar daha önce Yunan rakiplerine karşı oynadığı 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik elde etmişti.

