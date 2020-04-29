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29.04.2020 - 15:03 |

Pape Gueye 5 yıllığına Watford'ta! Resmen...

Premier Lig ekibi, Le Havre'nin 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Pape Gueye'yi 5 yıllığına renklerine bağladığını açıkladı.

Pape Gueye 5 yıllığına Watford'ta! Resmen...

Dünyada hayatı felç eden corona virüs salgını sürecinde ilk resmi transfer açıklandı. 

Premier Lig ekibi Watford, Le Havre'nin 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Pape Gueye'yi 5 yıllığına renklerine bağladığını duyurdu.

Sözleşmenin 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacağı açıklandı. 21 yaşındaki futbolcu, Fransa 18 ve 19 Yaş Altı Milli Takımı'nda da forma giydi.

Manchester City, Watford'u yenerek kupaya uzanıyor...

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