29.04.2020 - 15:03 |
Pape Gueye 5 yıllığına Watford'ta! Resmen...
Premier Lig ekibi, Le Havre'nin 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Pape Gueye'yi 5 yıllığına renklerine bağladığını açıkladı.
Dünyada hayatı felç eden corona virüs salgını sürecinde ilk resmi transfer açıklandı.
Premier Lig ekibi Watford, Le Havre'nin 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Pape Gueye'yi 5 yıllığına renklerine bağladığını duyurdu.
Sözleşmenin 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacağı açıklandı. 21 yaşındaki futbolcu, Fransa 18 ve 19 Yaş Altı Milli Takımı'nda da forma giydi.
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