Papiss Cisse'den olay Bayern Münih itirafı

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz Alanyaspor ile sözleşmesi bittikten sonra kadrosuna kattığı Papiss Cisse ile ilgili sürpriz bir gerçek ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerin 1+1 yıllığına kadrosuna kattığı Papiss Cisse, bu sezon Kanarya'da forma şansı bulduğu 21 karşılaşmada dört gol ve iki asistlik bir performans sergilemişti.

35 yaşındaki santrfor, ülkesi Senegal'de yayın yapan 2sTV YouTube kanalı canlı yayınında flaş açıklamalarda bulundu. Cisse verdiği röportajda Freiburg'da oynadığı dönemde kendisini Bayern Münih'in istediğini söyledi.

İŞTE O SÖZLER:

2012 Afrika Uluslar Kupası'ndan önce Bayern Münih beni transfer etmek istedi. Menajerim bu seçeneği önüme koydu ama kupada oynamamam isteniyordu. Bu nedenle teklifin üstüne bir çarpı işareti koydum. Menajerime 'Senegal'i seçiyorum. Daha çok gencim ve önümde büyük bir gelecek var.' dedim. Kendisi, birkaç gün sonra bu kez de Portsmouth'un önerisiyle karşıma geldi. Ancak onlar da turnuvaya katılmamamı talep ediyordu.