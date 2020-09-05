Pemra Özgen "Wild card" ile Ä°stanbul'da korta çÄ±kacak
Milli tenisÃ§i Pemra Ã–zgen, TEB BNP Paribas Tennis Championsip Istanbul'a "Wild card" ile katÄ±lacak.Â
Milli tenisÃ§i Pemra Ã–zgen, TEB BNP Paribas Tennis Championsip Istanbul'a "Wild card" ile katÄ±lacak.Â
TÃ¼rkiye Tenis Federasyonundan (TTF) yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 34 yaÅŸÄ±ndaki sporcunun, 8-13 EylÃ¼l'de TTF Ä°stanbul Tenis Merkezi'nde dÃ¼zenlenecek organizasyonda Ã¶zel davetle elemelerden itibaren mÃ¼cadele edeceÄŸi belirtildi.Â
AÃ§Ä±klamada, UluslararasÄ± Tenis Federasyonu (ITF) dÃ¼zeyinde gerÃ§ekleÅŸtirilen ÅŸampiyonalarda Pemra Ã–zgen'in 17 ÅŸampiyonluk elde ettiÄŸi aktarÄ±ldÄ±. Deneyimli tenisÃ§inin milli takÄ±m ile 2009 Akdeniz OyunlarÄ±'nda Ã§iftlerde gÃ¼mÃ¼ÅŸ, 2013 Akdeniz OyunlarÄ±'nda ise Ã§iftlerde altÄ±n madalya kazandÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.Â
DÃ¼nya sÄ±ralamasÄ±nda 214. basamakta bulunan Pemra Ã–zgen'in, TÃ¼rkiye'de organize edilen turnuvalarda her yaÅŸ kategorisinde teklerde ve Ã§iftlerde ÅŸampiyonluk yaÅŸayan ilk tenisÃ§i olduÄŸu ifade edildi.