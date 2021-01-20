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20.01.2021 - 20:03 | | İHA

Pereira: Kariyerime dört çizginin içinde devam edeceğim

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın gelecek planlamasında kadroda düşünmediği Portekizli oyuncu Joao Pereira, kariyerine dört çizgi arasında devam edeceğini söyledi.

Pereira: Kariyerime dört çizginin içinde devam edeceğim
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Trabzonspor'a 2017 yılında gelen ve 122 maça çıkan Joao Pereira, Abdullah Avcı ile yaptığı görüşmenin ardından kararını verdi. Dün oynanan Konyaspor maçından sonra Pereira ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Abdullah Avcı, tecrübeli oyuncuyu gelecek planlamasında düşünmediğini belirtmişti. Bunun üzerine ise Pereira, sosyal medya hesabında açıklamada bulundu.

"Herkese merhabalar" diyerek sözlerine başlayan Pereira, "Öncelikle son günlerde aldığım on binlerce mesaja teşekkür etmek istiyorum. Her türden mesaj aldım ama en çok da destek, takdir ve saygı mesajları aldım. Sadece bana değil, aileme de gösterilen böylesi bir sevgiye nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Sporting CP ve Valencia gibi daha önce oynadığım takımlarda da taraftarlardan büyük bir sevgi görmüştüm, ancak buradaki sevgiyi tarif etmekte dahi zorlanıyorum. Antalyaspor maçında da olduğu gibi, saha içerisinde bir şekilde takıma yardımcı olabileceğimi gösterdiğim sürece, her sabah uyandığımda, o bitmeyen, antrenman yapma isteğiyle uyandığım sürece, futbol oynamaya devam ettiren o devasa tutkum sürdüğü sürece, bu işi tüm benliğimle yapma aşkım devam ettiği sürece ve her şeyden en önemlisi fizikken ve mental açıdan saha içinde devam etmeye uygun hissettiğim sürece, kariyerime o dört çizginin içinde devam edeceğimi ifade etmek istiyorum" dedi.

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Pereira: Kariyerime dört çizginin içinde devam edeceğim

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