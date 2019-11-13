Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerNba Haberleri Portland - Toronto maçı canlı bahisle Misli.com'da!
13.11.2019 - 11:14 |

Portland - Toronto maçı canlı bahisle Misli.com'da!

NBA’de bu yıl zayıf bir görüntü çizen Portland, Doğu Konferansı’nın güçlü ekiplerinden Toronto’yu konuk ediyor. Misli.com’dan canlı bahis oynanabilecek karşılaşmayı yine Misli.com’dan canlı seyredebileceksiniz. Üstelik kayıplarınıza %10’a varan iade sadece Misli.com’da.

Portland - Toronto maçı canlı bahisle Misli.com'da!
ABONE OL

Geçtiğimiz yıl iyi bir sezon geçiren ve Batı Konferansı’nda finale kadar yükselen Portland bu yıl ise istediği sonuçları almakta zorlanıyor. Zach Collins, Jusuf Nurkic ve Pau Gasol’ü sakatlığı kurban veren Oregon ekibi Damian Lillard’ın eline bakıyor. Toronto ise 5 maçlık deplasman serisinin üçüncü maçında iddialı geldiği Los Angeles’ta Clippers’a 98-88 mağlup oldu ve bu sezon ilk kez bir karşılaşmada 90 sayı altında skor üretti. Yine de Doğu’da üçüncü sıradalar ve savunma anlamında bir NBA takımına göre az sayı yiyebiliyorla

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

  • Toronto bu sezon şu ana kadar çıktığı 10 karşılaşmada 7 galibiyet aldı.
  • Toronto aldığı bu 7 galibiyetin 5’inde ilk yarıları da önde kapattı.
  • Toronto’nun bu sezon çıktığı 10 maçın yalnızca 1 tanesi uzatmaya gitti.

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

  • Maç öncesi bahis oyunlarında, Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih ev sahibinin galibiyeti yönünde. Bu maça bahis yapan üyelerin %47’ten fazlası Portland’ın maçı kazanacağını düşünüyor.
  • Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer tercih ise Alt/Üst 214,5 oyununda baremin aşılması yönünde. Misli.com üyelerinin yaklaşık %24’ü maçta en azından 215 sayı atılacağını düşünüyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU SERKAN ÇALIŞIR NE DİYOR?

Dünkü maçta Batı Konferasındaki rakibi Sacramento deplasmanında ikinci yarıdaki kötü oyunuyla kaybeden Portland, bu kez Doğu’nun kuvvetli ekiplerinden Toronto karşısında. Bu sezon sahasındaki ilk galibiyetini son maçta uzatmalarda Atlanta Hawks karşısında alan Portland’da Zach Collins’in sakatlığı devam ediyor. Rodney Hood’un durumu maç saatinde belli olacak. 5 maçlık deplasman serisinin 4. maçında olan Toronto, ilk 2 maçı aldıktan sonra LA Clippers’a kaybetti. Son 6 günde 4. maça çıkacaklar. Ev sahibi de yoğun bir dönemden geçiyor. Ne kadar profesyonel olsalar da yorgunluk emareleri olacaktır. Maçta 226,5’tan az sayı olacağını düşünüyorum.

Portland - Toronto maçı canlı bahisle Misli.comda

    Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Djokoviç'ten Yeni Pazar'a 5 milyon dinar bağış
      Djokoviç'ten Yeni Pazar'a 5 milyon dinar bağış
    2. Transfer haberleri | Manul Pellegrini defteri Betis'i aştı
      Transfer haberleri | Manul Pellegrini defteri Betis'i aştı
    3. Son dakika | Balıkesirspor'da Yusuf Şimşek dönemi sona erdi
      Son dakika | Balıkesirspor'da Yusuf Şimşek dönemi sona erdi
    4. İngiliz futbol takımı Wigan Athletic iflasın eşiğinde
      İngiliz futbol takımı Wigan Athletic iflasın eşiğinde
    5. Transfer haberleri | Başakşehir'den Junior Fernandes hamlesi
      Transfer haberleri | Başakşehir'den Junior Fernandes hamlesi



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Rebocho'dan olay sözler: 6 ay boyunca para alamadım!

    Rebocho'dan olay sözler: 6 ay boyunca para alamadım!

    Rıza Çalımbay: İddiamız devam ediyor

    Rıza Çalımbay: İddiamız devam ediyor

    Arsenal 18 yaşındaki Saka'nın sözleşmesini uzattı

    Arsenal 18 yaşındaki Saka'nın sözleşmesini uzattı

    Fenerbahçe salonda çalıştı

    Fenerbahçe salonda çalıştı

    Sıradaki Haber