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Haberlerİtalya Serie A Haberleri Prandelli: Corona virüs nedeniyle arkadaşlarımı kaybettim
14.03.2020 - 16:17 |

Prandelli: Corona virüs nedeniyle arkadaşlarımı kaybettim

Galatasaray’ın eski teknik direktörü Cesare Prandelli, İtalya’daki corona virüs krizinden çok etkilendiklerini kaydederek, “Arkadaşlarımı kaybettim ve bu çok acı veriyor. Evde kalmaktan başka elimizden gelen bir şey yok” dedi

Prandelli: Corona virüs nedeniyle arkadaşlarımı kaybettim
Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Galatasaray’da 2014 yılında teknik direktörlük yapan Cesare Prandelli, Corona Virus nedeniyle zor günler geçirdiklerini duyurdu. İtalya’da yaşayan tecrübeli teknik direktör, salgının başladığı andan itibaren sıkıntıların arttığını aktardı.

62 yaşındaki Prandelli, özellikle çevresinde birçok dostunu ve arkadaşını kaybettiğini belirtti. Çok büyük bir üzüntü yaşadığını vurgulayan Galatasaray’ın eski çalıştırıcısı, “Maalesef, İtalya’da önlemler almada geciktik. Arkadaşlarımı kaybettim ve bu çok acı veriyor. Evde kalmaktan başka elimizden gelen bir şey yok. Sosyal temaslardan kaçınıyoruz” dedi.

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