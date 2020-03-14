Prandelli: Corona virüs nedeniyle arkadaşlarımı kaybettim

Galatasaray’da 2014 yılında teknik direktörlük yapan Cesare Prandelli, Corona Virus nedeniyle zor günler geçirdiklerini duyurdu. İtalya’da yaşayan tecrübeli teknik direktör, salgının başladığı andan itibaren sıkıntıların arttığını aktardı.

62 yaşındaki Prandelli, özellikle çevresinde birçok dostunu ve arkadaşını kaybettiğini belirtti. Çok büyük bir üzüntü yaşadığını vurgulayan Galatasaray’ın eski çalıştırıcısı, “Maalesef, İtalya’da önlemler almada geciktik. Arkadaşlarımı kaybettim ve bu çok acı veriyor. Evde kalmaktan başka elimizden gelen bir şey yok. Sosyal temaslardan kaçınıyoruz” dedi.

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