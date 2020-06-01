Premier Lig maçlarına FIFA 2020'li çözüm önerisi

Celal Umut Eren - Skorer Dış Haberler

Corona virüs nedeniyle Avrupa'da maçların seyircisiz oynanıyor olması televizyon şirketlerini harekete geçirdi.

İngiltere'de 17 Haziran'da başlayacak Premier Lig maçları öncesi yayıncı kuruluşlar çalışmalara başladı. Yapılan toplantıda televizyondan yayınlanacak seyircisiz maçlara heyecan katmak için dünyaca ünlü konsol oyunu FIFA 20'den faydalanılması istendi.

Buna göre FIFA 20'deki taraftar seslerinin yayına verilmesi planı oluşturuldu. Hem gol anlarında hem oyuncu anonslarında hem de tezahüratlarda FIFA 20'den faydalanılması fikri öne sürüldü.

Ayrıca yayına taraftar görüntüsü ekleme fikri de tartışmaya açıldı. Tamamen FIFA 20'deki konseptin gerçek maç görüntülerinin ve yayınlarının içine dahil edilmesi konusu gündeme getirildi.