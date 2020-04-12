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12.04.2020 - 07:00 |

Premier Lig'de test polemiği

Premier Lig’de antrenmanlarda test uygulanacak olması polemik yaratıyor.

Premier Lig'de test polemiği

Premier Lig’de santranın haziran ayında başlamasının istenmesi ve antrenmanlarda test uygulanacak olması polemik yaratıyor. Özellikle sağlık çevreleri bu durumdan rahatsız olurken; ülkede yaşanan eksikler ve zorluklar anımsatılıyor. Son olarak İngiltere’de teknik direktörler birliği olarak bilinen kuruluşun başkanı Richard Bevan, “Öncelik sağlık kuruluşlarında ve sağlık çalışanlarında olmalı. Onlardan kalan testleri herkes kullanmalı. Kimseye ayrıcalık olmaz” dedi.

Fransa’da takvim krizi
Koronavirüs nedeniyle kriz yaşayan Fransa’da Ligue 1 ve Ligue 2 başta olmak üzere tüm liglerde takvim karmaşası yaşanıyor. Vaka ve ölüm oranlarının arttığı ülkede şu an için hem antrenmanların başlaması istenmiyor hem de 2019-20 sezonu bekletiliyor. Haziran ayı gibi başlayıp temmuz ortasında sezonu bitirmek isteyen Fransa Futbol Federasyonu; 2020-21 sezonunu da 22-23 Ağustos haftasında başlatmayı hedefliyor. Ancak salgının durumu ve UEFA’nın hamleleriyle ciddi bir kriz yaşanıyor.

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