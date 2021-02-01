Quincy Promes'in yeni takımı belli oldu!

Spartak Moskova, Hollanda'nın köklü kulübü Ajax'ta forma giyen başarılı orta saha oyuncusu Quincy Promes'i 9 Milyon Euro satın alma opsiyonu ile sezon sonuna kadar kiraladı.

Haziran 2024'te Ajax ile sözleşmesi sona erecek olan 29 yaşındaki Hollandalı futbolcu, Twente altyapısında parladıktan sonra Rus ekibi Spartak Moskova tarafından 11.5 Milyton Euro'ya transfer edilmişti. 2018'de Sevilla'ya 21 Milyon Euro'ya transfer olan futbolcu daha sonra Ajax'a transfer olmuştu.