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04.08.2020 - 10:52 | | ANKARA (AA) -

Ramil Guliyev Avusturya'da birinci oldu

2020 sezonundaki ilk yarışına Avusturya'da çıkan dünya şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev, 100 metrede birinci oldu.

Ramil Guliyev Avusturya'da birinci oldu
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2020 sezonundaki ilk yarışına Avusturya'da çıkan dünya şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev, 100 metrede birinci oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki milli atlet Ramil Guliyev, 2020 sezonundaki ilk yarışına Avusturya'nın Andorf kentinde çıktı.

Seyircili düzenlenen müsabakalarda 100 metrede yarışan Guliyev, seçmeyi 10.46, finali ise 10.31'lik dereceyle birinci sırada tamamladı.

200 metre kategorisine de kayıt yaptıran milli atlet, 100 metre finalinde "hamstring" problemi yaşadığı için kendisini riske etmedi ve 200 metreden çekildi.

Ramil Guliyev, böylece ilk yarışında galip gelirken, Türkiye listesinde de birinci sıraya yerleşti. 2020 sezonunda Türkiye listesinin ilk sırasında 10.33 ile Jak Ali Harvey bulunuyordu.

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