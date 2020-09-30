GS maçı saat kaçta? Rangers Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

Rangers ve Galatasaray UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu maçında karşı karşıya gelecekler. Rangers ve Galatasaray karşılaşması Glasgow’da oynanacak. Galatasaray'ın Avrupa maçına kısa bir kaldı. Taraftarlar ise maçın yayınlanacağı kanal ve saati araştırıyorlar. Peki GS maçı ne zaman? Rangers-Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak?

RANGERS-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Heyecanla beklenen Rangers-Galatasaray maçı 1 Ekim tarihinde Türkiye saati ile saat 21.45'te başlayacak.

GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Rangers-Galatasaray maçı Teve2 ekranlarında yayınlanacak.