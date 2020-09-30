Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUefa Avrupa Ligi Haberleri GS maçı saat kaçta? Rangers Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?
30.09.2020 - 12:04 |

GS maçı saat kaçta? Rangers Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

Rangers-Galatasaray maçı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Galatasaray'ın Avrupa maçına kısa bir süre kala taraftalar maçın saati ve yayınlanacağı saat ile ilgili detayları araştırmaya başladılar. Peki Rangers-Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

GS maçı saat kaçta? Rangers Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?
ABONE OL

Rangers ve Galatasaray UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu maçında karşı karşıya gelecekler. Rangers ve Galatasaray karşılaşması Glasgow’da oynanacak. Galatasaray'ın Avrupa maçına kısa bir kaldı. Taraftarlar ise maçın yayınlanacağı kanal ve saati araştırıyorlar. Peki GS maçı ne zaman? Rangers-Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak?

RANGERS-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Heyecanla beklenen Rangers-Galatasaray maçı 1 Ekim tarihinde Türkiye saati ile saat 21.45'te başlayacak.

GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Rangers-Galatasaray maçı Teve2 ekranlarında yayınlanacak.

Barcelona-Villarreal maçının bilinmeyenleri...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Son dakika | Ankaraspor'un transfer yasağı kalktı
    Son dakika | Ankaraspor'un transfer yasağı kalktı
  2. Süper Lig'in 4'üncü haftasında görev alacak hakemler belli oldu
    Süper Lig'in 4'üncü haftasında görev alacak hakemler belli oldu 
  3. Heat 4'üncü, Lakers 17'nci NBA şampiyonluğu peşinde
    Heat 4'üncü, Lakers 17'nci NBA şampiyonluğu peşinde
  4. OGM Ormanspor gözünü Avrupa'da başarıya dikti
    OGM Ormanspor gözünü Avrupa'da başarıya dikti
  5. Son Dakika | Trabzonspor'dan transfer atağı! Yeni hedef Alan Browne...
    Son Dakika | Trabzonspor'dan transfer atağı! Yeni hedef Alan Browne...



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Eren Keleş: 'Mücadeleyi asla bırakmayan bir Adanaspor görecekler'

Eren Keleş: 'Mücadeleyi asla bırakmayan bir Adanaspor görecekler'

Bursaspor’da stresli bekleyiş

Bursaspor’da stresli bekleyiş

İzmir'de Hamza bebek için özel voleybol turnuvası

İzmir'de Hamza bebek için özel voleybol turnuvası

Son Dakika | Lazio'dan Vedat Muriqi paylaşımı!

Son Dakika | Lazio'dan Vedat Muriqi paylaşımı!

Sıradaki Haber