30.01.2021 - 18:10 |
Real Madrid - Levante: 1-2
La Liga'nın 21. haftasında Real Madrid ile Levante karşı karşıya geldi. Real Madrid sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Real Madrid mücadeleyi 81 dakika 10 kişi oynadı.
La Liga'nın 21. haftasında Real Madrid, Levante'yi konuk etti. Maçı 2-1 kaybeden Real Madrid zirve yarışında önemli bir yara aldı.
Real Madrid'in golünü 13. dakikada Asensio kaydetti. Levante'de ise golleri 32. dakikada Morales, 78. dakikada Roger Marti attı. Levante'de Roger Marti 64. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı.
Real Madrid 20 maç sonunda 40 puanla 2. sırada yer alıyor. Levante ise 20 maçta topladığı 26 puanla 9. sırada bulunuyor.