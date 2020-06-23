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23.06.2020 - 22:53 |

Real Valladolid - Getafe: 1-1

İspanya La Liga'da 31. hafta mücadelesinde Real Valladolid ile Getafe, 1-1 berabere kaldı.

Real Valladolid - Getafe: 1-1
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İspanya La Liga'da 31. hafta karşılaşmasında Real Valladolid, Getafe'yi konuk etti.

José Zorrilla Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Konuk ekip Getafe, 41. dakikada Jaime Mata ile 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, 45+5. dakikada milli futbolcumuz Enes Ünal'la penaltıdan beraberliği yakaladı.

Real Valladolid - Getafe: 1-1

ENES ÜNAL, 90 DAKİKA OYNADI!

Real Valladolid'de forma giyen milli futbolcumuz Enes Ünal, mücadelede 90 dakika boyunca forma giydi. 23 yaşındaki santrfor oyuncusu bu sezon çıktığı 30 maçta 8 gol - 2 asist yapma başarısı gösterdi.

Üst üste 3. beraberliğini alan Getafe, 49 puanla 5. sırada yer aldı. Son 3 maçında 2. beraberliğini alan Valladolid ise 34 puanla 15. sırada yer buldu.

Getafe, gelecek hafta Real Sociedad'ı konuk edecek. Valladolid ise Sevilla deplasmanına gidecek.

Enes Ünal Röportajı

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