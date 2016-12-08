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08.12.2016 - 13:00 | | AA

Recep Niyaz, Süper Lig'deki ilk golüne sevinemedi

Spor Toto Süper Lig kariyerinde ilk golünü Bursaspor maçında atan Çaykur Rizespor'un orta saha oyuncusu Recep Niyaz, alınan 2-1'lik mağlubiyet nedeniyle golün sevincini yaşayamadı.

Recep Niyaz, Süper Lig'deki ilk golüne sevinemedi
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Süper Lig kariyerindeki ilk maçına Fenerbahçe formasıyla 2011-2012 sezonunda çıkan Recep, o sezon 20. haftadaki Manisaspor mücadelesinde teknik direktör Aykut Kocaman'ın şans vermesiyle 79. dakikada Henri Bienvenu'nun yerine oyuna dahil oldu.

2011-2012 sezonunda 3 maçta 23 dakika, 2012-2013 sezonunda ise 2 maçta 11 dakika Süper Lig maçlarında görev yapan Recep, bu karşılaşmalarda gol sevinci yaşayamadı. Kariyerinde daha sonra TFF 1. Lig'de Bucaspor, Samsunspor ve Denizlispor formaları giyen Recep, bu sezon başında Çaykur Rizespor'a transfer edilerek yeniden Süper Lig'de mücadele etmeye başladı.

Bu sezon Süper Lig'de yeşil-mavili formayı 7 maçta 208 dakika terleten Recep, lig kariyerinin ilk golüne, geride kalan 13. haftada deplasmanda Bursaspor'a 2-1 yenildikleri maçın 87. dakikasında ulaştı.

"Golün sevincini yaşayamadım"

Recep Niyaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bursaspor maçında puan hedeflediklerini ancak bunu başaramadıklarını belirterek, "Kötü gidişatımız var ve buna son vermek istiyorduk. Takım olarak çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Bursaspor gibi çok zor bir deplasmanda çok pozisyon bulmamıza rağmen bunları cömertçe harcadık." diye konuştu.

Bu maçın kendisi için unutulmaz olduğunun altını çizen Recep, "Bursaspor karşısında hocam ikinci yarıda görev verdi. Ben de çok inanarak takıma katkı yapmak için oynadım. Süper Lig'deki ilk golümü attım. Bu da Çaykur Rizespor'da nasip oldu ama kazanamayınca maç sonunda golün sevincini yaşayamadım. İnşallah gollerimin devamı gelir ve takımıma katkı sağlarım." ifadelerini kullandı.

Recep, Süper Lig'de kalıcı olmak ve Çaykur Rizespor'a uzun yıllar hizmet etmek istediğini de sözlerine ekledi.

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