Rekortmen Long Runner! Efsane Devir'i solladı..

LONG Runner artık rekortmen... At yarışlarında efsane isimler arasında artık yer alan 4 yaşlı İngiliz safkanı, 80'lerin sonu ve 90'ların başında fırtına gibi esen bir diğer efsane isim Devir'in tahtına oturdu. Nimet Arif Kurtel'in sahibi olduğu Long Runner, Pazar akşamı Adana Yeşiloba Hipodromu'nda yapılan Akdeniz Derbisi Koşusu’ndan da jokeyi Gökhan Kocakaya ile birincilikle ayrılarak, en çok Grup 1 yarış kazanan at olarak tarihe geçti.



9 Grup 1 galibiyeti olan Devir'i, geride bırakan Long Runner'in kazandığı Grup 1 koşular şöyle: Cumhurbaşkanlığı (2 kez), Çaldıran, Ankara, Ege Derbisi, 19 Mayıs, Haliç, Avrasya, Fatih Sultan Mehmet ve Akdeniz Derbisi.

Long Runner bugüne kadar 21 kez start aldı ve 14 birincilik elde etti. İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana’da çim ve kum olmak üzere her pistte zafer elde etti.

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