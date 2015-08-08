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08.08.2015 - 14:16 | | DHA

Riad Bajic 3 yıllığına Torku Konyaspor'da

Torku Konyaspor Bosna Hersekli forvet oyuncu 21 yaşındaki Riad Bajic ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Riad Bajic 3 yıllığına Torku Konyaspor'da
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Torku Konyaspor dış transferde 8'inci futbolcuyu kadrosuna kattı. Bosna Hersek takımlarından FK Zeljeznicar Sarajevo'nun forvet oyuncusu Riad Bajic Büyükşehir Belediyesi Torku Arena Stadı'nda kendisini yeşil beyazlı renklere bağlayan 3 yıllık sözleşmeye imza attı. Sözleşmeyi imzalayan Riad Bajic, şöyle konuştu:"Torku Konyaspor'a geldiğim için mutluyum. Neden burada olduğumu sizlere göstereceğim. Geçen sezonun sonunda başka takımlardan teklifler aldım. Ama Torku Konyaspor'un benimle ilgilendiğini öğrenince tereddüt etmeden buraya gelmeyi istedim. Torku Konyaspor köklü ve oldukça iyi bir takım. Özellikle Medipol Başakşehir'de oynayan arkadaşım Edin Visca Torku Konyaspor'un iyi bir takım olduğunu burada oynamamın iyi olacağını söyledi."

Torku Konyaspor Basın Sözcüsü Ahmet Baydar da dış transferde sekizinci futbolcu ile sözleşme imzaladıklarını belirterek, "Geçen sezon FK Zeljeznicar Sarajevo'da 15 gol atan Riad Bajic'i renklerimize kattık. Takımımız Erzurum ve Avusturya kamplarından sonra çalışmalarına burada devam ediyor. İnşallah Torku Konyaspor ligde bulunması gerektiği yerde yani ü sıralarda olması için elimizden geleni yapacağız." dedi.

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