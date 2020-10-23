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23.10.2020 - 00:30 |

Rıza Çalımbay: "Bu işin rövanşı da var"

UEFA Avrupa Ligi'nde Villarreal'e 5-3 mağlup olan Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu.

Rıza Çalımbay: "Bu işin rövanşı da var"
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 UEFA Avrupa Ligi'nde Villarreal'e 5-3 mağlup olan Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu.

"Şanssızlık yaşadık ama takımım oyundan kopmadı. Bu işin rövanşı da var. Rövanşta bambaşka olacağız. Oyunu çirkinleştirmedik, her zaman gol atmayı düşündük. Takımımdan memnunum ama yediğimiz gollerden memnun değilim."

Rıza Çalımbay: Bu işin rövanşı da var

Çalımbay, maçın ardından soru almadan basına yaptığı açıklamada, "Çok güzel bir maç oldu. Seyredenler mutlaka zevk almıştır. Defansif açıdan şanssız bir gün yaşadık. Ama 2-0'a rağmen oyundan hiç kopmadık. 3-3 de yaptık. Ancak son 2 golde büyük bir şanssızlık yaşadık." değerlendirmesinde bulundu. 

Takımının maç boyunca oyundan kopmadığını vurgulayan Rıza Çalımbay, "Bu işin rövanşı da var. Rövanşta bambaşka olacağız. Burada herkes çok büyük gayret gösterdi. Gol atmak için oynadık ve oyunu çirkinleştirecek defansif bir oyun düşünmedik." şeklinde konuştu.

 

Sivasspor kafilesinin bu gece saat 02.00'de özel uçakla Sivas'a döneceği öğrenildi.

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