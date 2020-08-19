RÄ±za Kayaalp: Kariyerimi olimpiyat altÄ±n madalyasÄ± ile noktalamak istiyorum

Avrupa ve dÃ¼nya ÅŸampiyonluklarÄ± bulunan milli gÃ¼reÅŸÃ§i RÄ±za Kayaalp, gÃ¶zÃ¼nÃ¼ olimpiyatlara dikti. Bu seneÂ koronavirÃ¼sÂ salgÄ±nÄ± sebebiyle yapÄ±lamayan olimpiyatlarÄ±n 2021 yÄ±lÄ±nda dÃ¼zenlenmesini bekleyen RÄ±za Kayaalp, altÄ±n madalya kazanÄ±p kariyerini zirvede noktalamak istiyor.

Serbest veÂ Grekoromen GÃ¼reÅŸ Milli TakÄ±mlarÄ±, Antalya'da hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. DÃ¼zenlenen kampa katÄ±lan Avrupa ve dÃ¼nya ÅŸampiyonluklarÄ± bulunan milli gÃ¼reÅŸÃ§i RÄ±za Kayaalp, DemirÃ¶ren Haber AjansÄ±'na (DHA) aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

2020 yÄ±lÄ±nda beklenmedik olaylar yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren RÄ±za Kayaalp, organizasyonlarÄ±n iptal olmasÄ±yla aradaki boÅŸluÄŸu verimli bir ÅŸekilde deÄŸerlendirdiÄŸini sÃ¶yledi. Uzun zamandÄ±r dinlenemediÄŸini ifade eden RÄ±za Kayaalp, "VÃ¼cudumda yÄ±llarÄ±n vermiÅŸ olduÄŸu yorgunluk vardÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ her sene Avrupa ve dÃ¼nyada madalya alan bir sporcuyum. BazÄ± sakatlÄ±klarÄ±m vardÄ± onlarÄ±n Ã¼zerine giderek iyileÅŸtim. GÃ¼Ã§sÃ¼z olan kaslarÄ±m vardÄ±, bayaÄŸÄ± aÄŸrÄ± yapÄ±yorlardÄ± ve gÃ¼cÃ¼mÃ¼n neredeyse yÃ¼zde altmÄ±ÅŸÄ±nÄ± etkiliyordu. Åžu an da hazÄ±rÄ±m. Tabii ki biz hazÄ±rÄ±z ama bu salgÄ±n sÃ¼recini de dÃ¼nya olarak daha atlatmÄ±ÅŸ deÄŸiliz. Ä°nÅŸallah en kÄ±sa sÃ¼rede bundan kurtulmayÄ± diliyorum. Ã‡Ã¼nkÃ¼ her ÅŸeyimizi kÄ±sÄ±tlar duruma getirdi. Ã–nemli olan spor organizasyonlarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra ekonomi. Ä°nsanlarÄ±n iÅŸine gitmesi, evine para gÃ¶tÃ¼rmesiÂ Ã¶nemli, inÅŸallah en kÄ±sa sÃ¼rede biter" dedi.

"ARALIK AYINDA DÃœNYA ÅžAMPÄ°YONASI DÃœZENLENEBÄ°LÄ°R"

SÄ±rbistan'daÂ aralÄ±kÂ ayÄ±nda DÃ¼nya ÅžampiyonasÄ±'nÄ±n dÃ¼zenlenebileceÄŸini ifade eden RÄ±za Kayaalp, "EÄŸer imkan olursa bu sÃ¼reÃ§ biraz toparlanmaya baÅŸlarsa 12'nci ayda DÃ¼nya ÅžampiyonasÄ± olabilir. Biz birkaÃ§ kamptÄ±r mesafeli bir ÅŸeklide hazÄ±rlÄ±klara baÅŸladÄ±k. GÃ¼reÅŸ antrenmanlarÄ± yapmÄ±yoruz amaÂ fitness, aÄŸÄ±rlÄ±k, koÅŸu gibi antrenmanlarÂ yaparak formumu korumaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum. Bu sÃ¼reci bÃ¶yle atlatmaya Ã§alÄ±yorumÂ veÂ hazÄ±rlÄ±klarÄ±ma daha da aÄŸÄ±rlÄ±k verebilmek iÃ§in GÃ¼reÅŸ Federasyonu'ndan haber bekliyorum. Tabii ki gÃ¼reÅŸ antrenmanlarÄ± da mecbur baÅŸlamak zorunda. SonuÃ§ta DÃ¼nya ÅžampiyonasÄ± Ã¶nemli bir maÃ§ bizim iÃ§in. Ben de hedefi olan bir sporcuyum, hazÄ±r da iyileÅŸmiÅŸim. Zaten 2-3 yÄ±ldÄ±r zorluklarla gÃ¼reÅŸtim, ÅŸimdi iyileÅŸince de rakiplerimin karÅŸÄ±sÄ±na daha gÃ¼Ã§lÃ¼ kuvvetli Ã§Ä±karÄ±m. Ã–nce yÃ¼zde 50 gibi bir oranla rakiplerimin karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kÄ±yordum, ÅŸimdi yÃ¼zde yÃ¼zÃ¼mle Ã§Ä±kabilecek durumdayÄ±m, onlar dÃ¼ÅŸÃ¼nsÃ¼n" diye konuÅŸtu.

"FAZLA KÄ°LOLARIMDAN KURTULDUM"

KoronavirÃ¼sÂ salgÄ±nÄ± sebebiyle verilen arada fazla kilolarÄ±ndan kurtulduÄŸunu belirten RÄ±za Kayaalp,Â DHA'yaÂ yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada,Â "Kilom biraz fazlaydÄ± ama bu sÃ¼reÃ§te onu da biraz geriyeÂ Ã§ektim. 124-125 kiloya inmeye baÅŸladÄ±m. Bu da benim iÃ§in iyi. Boy-kilo orantÄ±sÄ± olduÄŸu iÃ§inÂ 190 cm olsam 130 kilonun bana zararÄ± olmaz ama boyum 181 cm olduÄŸundan dolayÄ± 130 kiloyu doldurmak biraz sÄ±kÄ±ntÄ± olabiliyor nefese ve hareket kÄ±sÄ±tlamasÄ±na. O yÃ¼zden 125 kilo benim iÃ§in ideal bir kilo. Bu ÅŸekilde rakiplerime gÃ¶re daha hÄ±zlÄ± ve gÃ¼Ã§lÃ¼ oluyorum ve devamlÄ±lÄ±ÄŸÄ±m Ã§ok iyi oluyor" ÅŸeklinde konuÅŸtu.Â

"KARÄ°YERÄ°MÄ° GÃœZEL BÄ°R ÅžEKÄ°LDE NOKTALAMAK Ä°STÄ°YORUM"

OlimpiyatlarÄ±n yapÄ±lmasÄ±nÄ± dileyen RÄ±za Kayaalp, "Benim bir hedefim var. Bu sene yapÄ±lmamasÄ±na sevindim bir yÃ¶nden. Ã‡Ã¼nkÃ¼ sakatlÄ±klarÄ±m vardÄ± onlar geÃ§ti ve dinlendim. Ama 2021'de yapÄ±lmasÄ±nÄ± Ã§ok istiyorum. Benim son ÅŸansÄ±m ve son olimpiyatÄ±m olabilir. Tek eksiÄŸim de olimpiyat altÄ±n madalyasÄ±. Ä°kincilik ve Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼lÃ¼k var. DÃ¼nya ve Avrupa ÅŸampiyonluklarÄ±nÄ±n yanÄ±na olimpiyatÄ± koymak en bÃ¼yÃ¼k hayalim. Ä°nÅŸallah ÅŸu sÃ¼reci geÃ§eriz, aÅŸÄ±sÄ±nÄ± bulurlar. Tek temennim olimpiyatlarÄ±n yapÄ±lmasÄ± ve Ã¼lkeme madalya kazandÄ±rÄ±p kendi kariyerimi de gÃ¼zel bir ÅŸekilde noktalamak istiyorum" dedi.

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