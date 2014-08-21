Rizespor, Eray Birniçan'ın sözleşmesi feshetti

Kulüp basın sözcüsü Aykut Ferah, yaptığı yazılı açıklamada, yeni sezon yapılanması kapsamında bazı kararlar aldıklarını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Gelecekte Çaykur Rizespor'a daha çok faydalı olacaklarına inandığımız sözleşmeleri devam eden sporcularımız Cenk Güvenç, Cumali Bişi, Yunus Emre Kırdal, Muhammet Emre Kalkan ve Ozan Papaker'in 2014-2015 futbol sezonunda müsabakalarda daha fazla süre alabilmeleri için başka takımlarda geçici sözleşme ile kiralık oynamalarına karar verilmiştir."

Kaleci Eray Birniçan'ın sözleşmesinin de karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini belirten Ferah, Birniçan'a spor hayatında başarı dilediklerini kaydetti.