Rizespor İstanbul'da 3 büyüklere kaybetmedi

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan Çaykur Rizespor, bu sezon İstanbul'da "Üç Büyükler"e karşı kaybetmedi.

Yeşil-mavililer, ligin 6'ncı haftasında Galatasaray ile 1-1, ligin 8'inci haftasında Beşiktaş ile 0-0, geçen hafta da Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalarak, İstanbul'un üç büyük takımına karşı deplasmanda boyun eğmeyen tek takım oldu. Karadeniz ekibi, sahasında da Galatasaray ile 1-1, Beşiktaş ile 2-2 berabere kalırken, bu sezon söz konusu rakipler karşısındaki tek yenilgisini Fenerbahçe karşısında 2-1'lik sonuçla aldı.

Tek gol atan Kweuke

Çaykur Rizespor'un Kamerunlu forveti Leonard Kweuke de Spor Toto Süper Lig'de bu sezon "Üç Büyükler"e gol atma başarısı gösterdi. Yeşil-mavili futbolcu, takımının Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile sahasında oynadığı maçlarda birer gol atmayı başardı. Kweuke, ligin 25. haftası sonunda üç büyüklere gol atma başarısı gösteren tek oyuncu oldu.



Mete'nin görüşleri

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanvekili Halim Mete, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yeniden çıktığımız ligde 'Üç Büyükler'e karşı İstanbul'da kaybetmemek, önemli bir başarıdır" dedi. Bu sezon lige iyi bir başlangıç yaptıklarını anlatan Mete, şöyle konuştu: "Üst üste aldığımız sonuçlarla ilk haftalarda üst sıralarda kendimize yer bulduk. Bu dönemlerde deplasmanda oynadığımız Galatasaray ve Beşiktaş maçlarını kaybetmedik. Ardından yaşanan sakatlıklar ile 15 haftalık bir şanssız dönem yaşadık. İkinci yarıda yaptığımız transferler ve sakatlıkların geçmesi ile yeniden kendimizi bulduk. Takım olma ruhunu yakaladık. Son olarak Fenerbahçe deplasmanında da kaybetmeyerek İstanbul'da kaybetmeme geleneğimizi sürdürdük."

Ligin ikinci yarısının kendileri için çok daha iyi geçtiğini ifade eden Mete, şunları kaydetti: "Bireysel anlamda çok yetenekli oyuncularımız var ama önemli olan bu isimlerin takım uyumunu yakalaması. Teknik direktörümüz Uğur Tütüneker'in göreve gelmesiyle yükselen bir form grafiğimiz var. Özellikle deplasmanlarda çok iyi performansımız var. İç sahada da iyi işler yapmaya başladık. Takım bütünlüğünü sağlayan bir Çaykur Rizespor var. Gelecek sezon bizim için çok daha iyi olacak."