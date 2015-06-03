Rizespor taraftar desteğinden yoksun kaldı

Spor Toto Süper Lig'de sezonu 38 puanla 14. sırada tamamlayan Çaykur Rizespor'da geçen sezon tribünleri dolduran taraftarlar bu sezona rağbet göstermedi. İç saha maçlarını 15 bin 485 seyirci kapasiteli Yenişehir Stadı'nda oynayan yeşil-mavililerde, taraftar sayısında geçen sezona oranla yüzde 77 düşüş yaşandı.

Karadeniz ekibi, ligde sahasındaki 17 karşılaşmada 45 bin 51 biletli seyirciyi tribünlere çekebildi. Yeşil-mavili ekip, Yenişehir Stadı tribünlerini en fazla ligin 26. haftasında 5-1 kaybedilen Fenerbahçe maçında doldurdu. Bu karşılaşmada "Atmacalar"a 5 bin 600 biletli futbolsever destek verdi.

Çaykur Rizespor'un bu sezon en az seyirci çektiği karşılaşma ise 28. haftada 3-1 kaybedilen Kasımpaşa maçı oldu. Bu müsabakayı tribünlerde bin 773 taraftar izledi.

Geçen sezon sahasında 17 lig maçına çıkan Çaykur Rizespor'u 123 bin 527 taraftar izlemişti. Sahasında geçen sezon ortalama 7 bin 266 taraftara oynayan yeşil-mavililer, bu sezon ise maç başına 2 bin 650 taraftar desteği bulabildi.

Yeşil-mavili ekibin Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasında çıktığı beş karşılaşmanın ise toplam seyirci sayısı 8 bin 368 oldu. Kupada, Trabzon Akçaabat Sebat Proje maçında 465, Adana Demirspor karşılaşmasında 277, Sarıyer mücadelesinde ise 263 kişi tribünlerden takımına destek verirken Beşiktaş maçını 4 bin 197 kişi izledi. İkinci turda Fenerbahçe ile karşılaşan yeşil-mavili ekibe 3 bin 166 kişi destek oldu.

"İstanbul'un üç büyüğü" de çare olamadı

Karadeniz temsilcisinin Beşiktaş'la ligde oynadığı karşılaşmayı 3 bin 37 kişi izlerken kupada 4 bin 197 kişi karşılaşmaya ilgi gösterdi. Fenerbahçe'yle ligde oynadığı karşılaşmada 5 bin 600 ile sezonun en yüksek seyirci sayısına ulaşan yeşil-mavili ekibini, kupada ise 3 bin 166 taraftarı yalnız bırakmadı.

Yeşil-mavili ekibin ligin son haftasında Yenişehir Stadı'nda şampiyon Galatasaray ile oynadığı karşılaşmaya ilgi beklenenin oldukça altında kaldı. Bu maçı 2 bin 960 taraftar takip etti. Geçen sezon Fenerbahçe karşılaşmasını 12 bin 33, Beşiktaş karşılaşmasını 9 bin 205 taraftar izlerken Galatasaray karşılaşmasında 14 bin 756 seyirciyle sezonun rekorunu kırmıştı.

"Olumlu sonuçlar alamayınca taraftarı stada çekemedik"

Kulüp basın sözcüsü Aykut Ferah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen sezona oranla seyirci sayısında ciddi oranda düşüş yaşadıklarını, iç saha avantajı yaşayamadıklarını söyledi. Taraftar sayısının başarıyla orantılı olduğunu ifade eden Ferah, "Taraftarlarımız özellikle iç sahada üst üste alınan kötü sonuçlar sonrası adeta küstü. Sonrasında yakaladığımız çıkışın sürekliliğini sağlayamadık. Seyirci sayısındaki düşüşte iç sahada aldığımız olumsuz sonuçların da etkisi var. Uzun süre beklentilerine cevap veremedik" dedi.

Sezonun ikinci yarısında Fenerbahçe ve Beşiktaş ile iki kez karşılaştıklarını, ligin son haftasında şampiyon Galatasaray'ı ağırladıklarını ifade eden Ferah, "Beşiktaş ve Fenerbahçe ile ligde ve Türkiye Kupası'nda birer kez karşılaştık. Galatasaray'ı ligin son haftasında şampiyon olarak ağırladık. Üç büyükler diye adlandırılan şampiyonluk adayı takımlarla 5 kez sahamızda karşılaştık ama bu da seyirciyi stada çekmeye yetmedi. Geçen sezon bu maçları 10 bin kişinin üzerinde seyirci izlerken bu sezon 3 binlerde kaldı" ifadesini kullandı.

Çaykur Rizespor'un 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında iç sahadaki 17 maçlık seyirci sayısı ve maç sonuçları şöyle:

Spor Toto Süper Lig

2013-2014 sezonu Maç Skor Seyirci Sayısı

Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği 1-0 11.464

Çaykur Rizespor-Kayseri Erciyesspor 2-1 9.305

Çaykur Rizespor-Bursaspor 2-1 9.430

Çaykur Rizespor-Antalyaspor 1-2 8.677

Çaykur Rizespor-Akhisar Belediyespor 0-0 6.094

Çaykur Rizespor-Kayserispor 0-2 5.883

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe 1-2 12.033

Çaykur Rizespor-Kasımpaşa 0-0 3.922

Çaykur Rizespor-Trabzonspor 0-0 8.957

Çaykur Rizespor-Gaziantepspor 5-1 6.761

Çaykur Rizespor-Galatasaray 1-1 14.756

Çaykur Rizespor-Beşiktaş 2-2 9.205

Çaykur Rizespor-Eskişehirspor 0-0 4.756

Çaykur Rizespor-Kardemir Karabükspor 0-1 6.378

Çaykur Rizespor-Torku Konyaspor 3-1 2.219

Çaykur Rizespor-Sivasspor 1-1 2.606

Çaykur Rizespor-Elazığspor 3-1 1.072

TOPLAM 123.527

Spor Toto Süper Lig 2014-2015 sezonu

Maç Skor Seyirci Sayısı

Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği 1-1 2.121

Çaykur Rizespor-Bursaspor 0-1 2.417

Çaykur Rizespor-Balıkesirspor 2-2 2.411

Çaykur Rizespor-SAİ Erciyesspor 1-1 1.891

Çaykur Rizespor-İstanbul Başakşehir 0-2 1.917

Çaykur Rizespor-Kardemir Karabükspor 0-2 1.817

Çaykur Rizespor-Gaziantepspor 0-1 2.093

Çaykur Rizespor-Torku Konyaspor 1-1 2.257

Çaykur Rizespor-Beşiktaş 1-2 3.037

Çaykur Rizespor-Mersin İdmanyurdu 0-4 2.612

Çaykur Rizespor-Eskişehirspor 3-0 3.201

Çaykur Rizespor-Medicana Sivasspor 2-1 3.369

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe 1-5 5.600

Çaykur Rizespor-Kasımpaşa 3-1 1.773

Çaykur Rizespor-Trabzonspor 0-2 2.855

Çaykur Rizespor-Akhisar Belediyespor 3-1 2.720

Çaykur Rizespor-Galatasaray 1-0 2.960

TOPLAM 45.051