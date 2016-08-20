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20.08.2016 - 17:25 | | RİZE (AA)

Rizespor ve Konyaspor'dan şehitlere saygı

Her iki kulübün yöneticileri, Rize'de 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret ederek çelenk bıraktı.

Rizespor ve Konyaspor'dan şehitlere saygı
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Çaykur Rizespor ve Konyaspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri ile yaklaşık 50 kişi, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Rizeliler adına yapılmış 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret ederek, çelenk bıraktı.

Çaykur Rizespor Kulübü Başkan Vekili Halim Mete, Konyaspor Kulübü Başkanı Ahmet Şan ve iki kulübün yöneticileriyle, yaklaşık 50 kadar Çaykur Rizespor taraftarı Cumhuriyet Meydanı'nda yaptırılan anıtı ziyaret etti. Saygı duruşunun ardından şehitler için dua edildi.

Ahmet Şan, burada yaptığı konuşmada, Çaykur Rizespor'un anlamlı bir program düzenlediğini ve Rizeli şehitler ile birlikte bütün şehitleri hatırlayarak dua ettiklerini belirtti.

Türkiye'nin olağanüstü bir dönemden geçtiğini ifade eden Şan, "Her yerde birlik ve beraberlik için birçok çalışma yapılıyor. Bizde iki kulüp olarak böyle bir tören düzenleyerek davete icabet ettik. Şehitler var olduğu müddetçe Türkiye Cumhuriyeti ilelebet var olacaktır. Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun, gazilerimize de Allah şifa versin." dedi.

Halim Mete ise darbe girişimi sonucu şehit olan 240 kişi içerisinde Rizeliler de olduğunu kaydederek, şu ifadeleri kullandı: "Nasıl bir ay boyunca bu millet meydanlarda yan yana mitingler yaptıysa, bizde bir araya geldiğimizde aynı duyguları taşıdığımızı ve FETÖ'nün yapmış olduğu terörist saldırıyı birlikte kınadığımızı gösteriyoruz. Bu vesileyle 15 Temmuz'dan sonra vatandaşlarımızın gösterdiği beraberliği gönülden alkışlayarak canlarını bu vatan için feda eden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize şifalar diliyorum. İyi ki Türkiye'deyiz ve iyi ki vatanımız var. 'Vatanımız yoksa hiçbir şeyimiz yok' düşüncesiyle yola çıkan herkese saygılarımızı sunuyoruz."

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