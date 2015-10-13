Rizespor'da değeri bilinmedi, ülkesini finallere taşıdı

2016 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2016) Elemeleri'nde başarılı olan İzlanda, Galler, Slovakya, Kuzey İrlanda ve Arnavutluk, turnuva tarihinde ilk kez finallerde mücadele edecek.

Finallere gidecek takım sayısının EURO 2016'dan başlamak üzere 24'e yükseltilmesi, birçok ülkenin turnuvaya katılım şansını artırdı.

Gelecek yıl Fransa'da 10 Haziran-10 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek şampiyonanın elemelerinde gruplarından çıkmayı garantileyen 5 takım, ülke futbol tarihleri için bir ilke imza attı.

İzlanda altyapısının meyvelerini topluyor

Elemelerde A Grubu'nda 20 puanla lider konumda bulunan ve son maçını Türkiye ile oynayacak İzlanda, son yıllarda yükselen form grafiğiyle ilk kez Avrupa Şampiyonası bileti almayı garantiledi.

İzlanda, uluslararası arenada ilk çıkışını 2014 FIFA Dünya Kupası elemelerinde gösterdi. E Grubu'nu İsviçre'nin ardından 17 puanla ikinci sırada tamamlayarak play-off'lara adını yazdıran İzlanda, bu turda Hırvatistan'a elenmesine rağmen tarihindeki ilk Dünya Kupası biletini almaya çok yaklaştı.

EURO 2016 Elemeleri'nde gösterdiği üstün performansla çıkışını sürdüren ve final biletini alan İzlanda, Avrupa'nın en az nüfuslu (330 bin) ülkelerinden birisi olmasına rağmen son yıllarda altyapısına verdiği önemin karşılığını alıyor.

Son yıllarda futbola önemli yatırımlar yapan İzlanda'da kışın soğuk hava şartlarından etkilenmeyen 20'nin üzerinde futbol sahası ve çocukların oynaması için 150'den fazla küçük saha 2000'li yıllarda inşa edildi. Aynı dönemde eski İzlandalı futbolcu Sigurdur Ragnar Eyjolfsson yönetiminde teknik adam yetiştirmeye önem veren Kuzey Avrupa ülkesinde son yıllarda yüzlerce uzman, UEFA'dan teknik direktörlük belgesi aldı.

Ülke basınınca "altın nesil" olarak değerlendirilen yeni futbolcularıyla İzlanda'da, elemelerde 6 gol ve 3 asistlik performans sergileyen Swansea City'de forma giyen orta saha oyuncusu Gylfi Sigurdsson ve 3 kez fileleri havalandıran Nantes'ın golcüsü Kolbeinn Sigthorsson performanslarıyla öne çıkıyor.

Galler'i Gareth Bale sırtlıyor

B Grubu'nda topladığı 18 puanla milli takım tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılacak Galler ise Real Madrid'de forma giyen yıldız oyuncusu Gareth Bale'e güveniyor. Elemelerde çıktığı 9 maçta 6 gol ve 2 asistlik performansıyla Galler'in finallere kalmasında önemli pay sahibi olan Bale, ülke futbolunun yetiştirdiği en önemli yıldızlar arasında yer alıyor.

Real Madridli yıldızın milli takım forması giymesinin ardından daha başarılı sonuçlar almaya başlayan Galler, teknik direktör Chris Coleman yönetiminde yüksek tempoda mücadeleye dayalı bir taktikle oynuyor.

EURO 2016 Elemeleri'nde grubun favorisi ve lideri Belçika'dan 2 maçta 4 puan toplayarak dikkati çeken Galler, daha önce bir kez 1958'de katıldığı FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek finale kalma başarısı göstermişti.

Slovakya yıldızlarıyla öne çıkıyor

Çekoslovakya'nın 1993'te bölünmesiyle kurulan dünyanın en yeni ülkeleri arasında yer alan Slovakya, EURO 2016 Elemeleri'nde C Grubu'nda 27 puanlı İspanya'nın ardından topladığı 22 puanla finallere katılmaya hak kazandı.

FIFA dünya sıralamasında 18. sırada yer alan Slovakya, özellikle altyapısına verdiği önemin ardından son yıllarda Avrupa futbolunun performansı yükselen milli takımları arasına girdi.

Güney Afrika'da 2010'da düzenlenen Dünya Kupası'nda son 16 takım arasına kalarak uluslararası ilk başarısını gösteren Slovakya'nın milli takım kadrosunda yer alan birçok futbolcusu, Avrupa'nın önemli takımlarında forma giyiyor.

Grup maçlarında attığı 5 golle takımının finallere kalmasında önemli rol oynayan Napolili Marek Hamsik, Milanlı Juraj Kucka, Liverpoollu savunma oyuncusu Martin Skrtel ve Hollanda'nın Willem II takımında forma giyen Adam Nemec, takım önemli silahları arasında yer alıyor.

Kuzey İrlanda'nın gol makinesi Lafferty

F Grubu'nu 21 puanla lider tamamlayarak Fransa bileti alan Kuzey İrlanda, futbol otoritelerini şaşırtan yüksek performansıyla öne çıkıyor. İngiltere'nin Norwich City takımında forma giyen Kyle Lafferty, elemelerde forma giydiği 9 maçta 7 kez ağları havalandırarak Kuzey İrlanda'nın finallere kalmasında önemli rol üstlendi.

Dünya futbolunun köklü milli takımları arasında yer alan Kuzey İrlanda, daha önce 3 kez dünya kupalarında mücadele etmesine rağmen Avrupa Şampiyonası'nda ilk tecrübesini yaşayacak.

Teknik direktör Michael O'Neill yönetiminde takım futboluna önem veren Kuzey İrlanda, disiplinli oyun yapısıyla grubunda yer alan Romanya, Macaristan, Finlandiya ve Yunanistan gibi rakiplerini geride bıraktı.

Arnavutluk'tan tarihi başarı

Avrupa Şampiyonası'na katılarak ilk defa uluslararası büyük bir turnuvada yer alacak Arnavutluk'un tarihi başarısı, turnuvanın en önemli sürprizi olarak görülüyor.

Danimarka ve Sırbistan gibi güçlü takımların yer aldığı I Grubu'nda topladığı 14 puanla Portekiz'in ardından 2. olarak finallere kalan Arnavutluk, 2011'de göreve getirdiği İtalyan teknik adam Gianni De Biasi'nin ardından çıkışa geçti.

Biasi yönetiminde özellikle katı savunmasıyla kalesinde zor gol gören takımlar arasına giren Arnavutluk Milli Takımı, elemelerde kalesinde sadece 5 gol gördü. Arnavutluk'ta, bir dönem Galatasaray forması giyen Lorik Cana ile Nanteslı Ermir Lenjani'nin yanı sıra Laziolu eldiven Erit Berisha ve Napolili savunma oyuncusu Elseid Hysaj gibi Serie A tecrübesine sahip oyuncular bulunuyor.