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11.03.2019 - 15:04 |

Robinho’dan flaş ayrılık açıklaması!

Medipol Başakşehir’in yıldızı Robinho, Brezilya’ya geri dönme şartını açıkladı. Santos’ta nasıl oynayacağının sinyalini verdi.

Robinho’dan flaş ayrılık açıklaması!
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Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Ligde şampiyonluk yolunda avantajlı konumda bulunan Medipol Başakşehir’de Robinho’dan flaş açıklamalar geldi.

Brezilya’da Fox Sports’a konuşan tecrübeli futbolcu, hem geleceğiyle ilgili hem de Türkiye’deki durumuyla alakalı ifadeler kullandı. Robinho, kariyerinde geldiği noktayı kaydederek, “Eski teknik direktörüm Emerson Leao’ya çok şey borçluyum. Kariyerimdeki bu noktada çok şey öğrettiler. Ancak Leao bir gün olur da Santos’a dönerse, ben de kariyerim bitmeden önce Brezilya’ya dönmeyi isterim” yorumunu yaptı.

Türkiye’deki lig yarışında da net cümleler kuran Robinho, “Türkiye’de şu an şampiyonluğa gidiyoruz. Şu anda Türkiye’de iyi gidiyor” ifadelerini kullandı.

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