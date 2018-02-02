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02.02.2018 - 10:36 | | AA

Rockets, Spurs'u devirdi

NBA'de Houston Rockets, deplasmanda San Antonio Spurs'u 102-91 yendi.

Rockets, Spurs'u devirdi
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, deplasmanda San Antonio Spurs'u 102-91 yendi.

NBA'e 5 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda zirveye oynayan iki takımın mücadelesinde Houston Rockets, dört maçlık deplasman serisinin ilkinde San Antonio Spurs'u 102-91 mağlup etti ve üst üste 3, bu sezon ise 37. galibiyetini aldı.

İki gün önceki Orlando Magic maçında iki rekor kıran 28 yaşındaki James Harden, 28 sayı, 2 ribaunt ve 11 asistle oynarken, Clint Capela 14 sayı, 13 ribauntla karşılaşmayı tamamladı.

Ev sahibi ekipte ise Danny Green'in 22 sayı, 6 ribaunt, 3 asistlik performansı mağlubiyete engel olamadı. LaMarcus Aldridge 16, Bryn Forbes 11 sayı attı.

Doğu Konferansı'nda üst sıralarda yer alan iki takımın karşı karşıya geldiği maçta ise Washington Wizards, sahasında Toronto Raptors'ı 122-119 yenerek üst üste üçüncü galibiyetini elde etti.

Bradley Beal'ın 27 sayı, 6 ribaunt, 6 asistle oynadığı ev sahibi takımda, Otto Porter 16 sayı, 11 ribaunt, 5 asistle mücadeleyi tamamladı.

Toronto Raptors'ta ise Kyle Lowry 29 sayı, 5 ribaunt, 5 asist ve 3 top çalmayla takımına katkı sağladı. DeMar DeRozan 23, Jonas Valanciunas 17 sayılık performans sergiledi.

NBA'e 9 maçla devam edilecek.

- Sonuçlar

Detroit Pistons-Memphis Grizzlies: 104-102
Washington Wizards-Toronto Raptors: 122-119
Minnesota Timberwolves-Milwaukee Bucks: 108-89
San Antonio Spurs-Houston Rockets: 91-102
Denver Nuggets-Oklahoma City Thunder: 127-124

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