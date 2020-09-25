‘Rol model böyle olunur’

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 46. yıl dönümü sebebiyle Mersin’den Kıbrıs’a yüzen, aralarında önceki dönem Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen’in de yer aldığı İstanbul Yıldızlar Yüzme Kulübü sporcularını kabul etti.



Bakan Kasapoğlu, gösterilen çabanın gençlere örnek teşkil etmesi gerektiğini belirterek, “Rol model olmak böyle olur. Kürşad Tüzmen Bakanımı her gördüğümde ayrı bir heyecan alıyorum. Yüzme organizasyonunun 20 Temmuz’a 46. yıl dönüme denk gelmesi de apayrı bir mesaj. Burada bir adanmışlık var. Sizleri gençlerle buluşturmamız lazım. Gençlere bu ruhu aşılamamız lazım” dedi.



Bakan Kasapoğlu, yüzme branşına değer verdiklerini belirterek, “Yüzme Bilmeyen Kalmasın projemizi ve koyduğumuz 1 milyon hedefini inşallah aşacağız. Denizlerimizi, su kaynaklarımızı yüzmeyi öğretme noktasında daha nasıl etkin kullanabiliriz, bunun çabasındayız” diye konuştu.



Türkiye’de spor kültürünün henüz istenilen noktada olmadığını ifade eden Bakan Kasapoğlu konuşmasını şöyle noktaladı: “Maalesef halkımızın sporu günlük yaşamın bir parçası olarak görme eğilimi zayıf. Tesislerimiz istediğimiz oranda dolu değil. Çok da hareketsiz bir toplum değiliz ama yavaş yavaş teknolojinin getirdiği imkanlarla da bunu giderme çabamız var.”