Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİtalya Serie A Haberleri Roma ile Inter yenişemedi! 4 gol sesi...
20.07.2020 - 01:17 | | AA

Roma ile Inter yenişemedi! 4 gol sesi...

Serie A'nın 34. haftasında Roma, konuk ettiği Inter ile 2-2 berabere kaldı.

Roma ile Inter yenişemedi! 4 gol sesi...
ABONE OL

İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 34. haftasında Roma, konuk ettiği Inter ile 2-2 berabere kaldı. 

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısına, ev sahibi takım baskılı başlasa da ilk golü bulan taraf Inter oldu. Konuk ekip, 15. dakikada De Vrij ile öne geçti: 0-1. 

İlk yarının son anlarında başkent ekip Spinazzola ile bulduğu golle skorda yeniden eşitliği sağladı: 1-1. 

Karşılaşmada ilk yarı gollü beraberlikle sonuçlandı. 

İkinci yarıda, Roma yine baskılı başladı ve 57. dakikada Mkhitaryan ile 2-1 öne geçti. 

Konuk Inter, 88. dakikada Lukaku'nun penaltı golüyle skoru yeniden 2-2'ye getirdi. 

Bu golle karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sona erdi ve iki takım da birer puana razı oldu. 

Roma ile Inter yenişemedi 4 gol sesi...

Ligde şampiyonluk mücadelesi veren takımlardan Inter, puanını 72 yaparak, haftayı 2. sırada haftayı tamamladı. Roma ise 58 puanla 5. sırada yer aldı. 

Bu arada, Roma'nın maç kadrosunda bulunan milli futbolcular Cengiz Ünder ve Mert Çetin ise bu maçta görev almadılar. 

Serie A'nın 34. haftası, yarın oynanacak Juventus-Lazio maçıyla sona erecek.

Sampdoria'nın Roma'ya Deplasmanda Attığı En İyi 3 Gol

 

    Rıza Çalımbay: “Şampiyon olabilirdik”
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Roma ile Inter yenişemedi! 4 gol sesi...
      Roma ile Inter yenişemedi! 4 gol sesi...
    2. Göksel Gümüşdağ: "Okan Buruk ile devam edeceğiz"
      Göksel Gümüşdağ: "Okan Buruk ile devam edeceğiz"
    3. Mehmet Topal: "Hak ettiğimiz şampiyonluğa ulaştık"
      Mehmet Topal: "Hak ettiğimiz şampiyonluğa ulaştık"
    4. Son dakika | Mert Hakan Yandaş, Sivasspor'a veda etti!
      Son dakika | Mert Hakan Yandaş, Sivasspor'a veda etti!
    5. Robert Prosinecki: "Henüz bir şey bitmiş değil"
      Robert Prosinecki: "Henüz bir şey bitmiş değil"



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Burak Yılmaz: Üçüncülük bize yakışmaz,

    Burak Yılmaz: Üçüncülük bize yakışmaz,

    Hüseyin Çimşir: Şampiyon olamadığımız için özür diliyoruz

    Hüseyin Çimşir: Şampiyon olamadığımız için özür diliyoruz

    Sergen Yalçın: 8 veya 10 yeni oyuncunun mutlaka aramıza katılması gerekiyor

    Sergen Yalçın: 8 veya 10 yeni oyuncunun mutlaka aramıza katılması gerekiyor

    Son dakika | 2019-2020 Süper Lig şampiyonu Başakşehir oldu! Okan Buruk...

    Son dakika | 2019-2020 Süper Lig şampiyonu Başakşehir oldu! Okan Buruk...

    Sıradaki Haber