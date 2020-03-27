Futbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerÄ°talya Serie A Haberleri Roma, koronavirüs için 534 bin avro baÄŸÄ±ÅŸ topladÄ±!
27.03.2020 - 19:39 | | AA

Roma, koronavirüs için 534 bin avro baÄŸÄ±ÅŸ topladÄ±!

Roma, Ã¼lkede yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ±yla mÃ¼cadele eden hastanelere destek iÃ§in ÅŸimdiye kadar 534 bin avro baÄŸÄ±ÅŸ topladÄ±.Â

Roma, koronavirüs için 534 bin avro baÄŸÄ±ÅŸ topladÄ±!

Ä°talya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Roma, Ã¼lkede yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ±yla mÃ¼cadele eden hastanelere destek iÃ§in ÅŸimdiye kadar 534 bin avro baÄŸÄ±ÅŸ topladÄ±.Â 

KulÃ¼bÃ¼n sosyal medya hesabÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, iki hafta Ã¶nce baÅŸlatÄ±lan kampanyada hedeflenen 500 bin avro rakamÄ±nÄ±n aÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â 

TÃ¼m baÄŸÄ±ÅŸÃ§Ä±lara teÅŸekkÃ¼r edilen aÃ§Ä±klamada, "Åžimdi daha fazla baÄŸÄ±ÅŸ toplayalÄ±m ve saÄŸlÄ±k gÃ¶revlilerinin bu savaÅŸÄ± kazanmasÄ±na yardÄ±mcÄ± olalÄ±m." ifadelerine yer verildi.Â 

Roma'da futbolcular ve teknik heyet, geÃ§en hafta da bir gÃ¼nlÃ¼k maaÅŸlarÄ±nÄ± salgÄ±nla mÃ¼cadelede kentteki merkez olan Lazzaro Spallanzani Ulusal BulaÅŸÄ±cÄ± HastalÄ±klar EnstitÃ¼sÃ¼ne baÄŸÄ±ÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
Ä°lgili Haber
Rus model Maria Liman'dan karantina sözleri: Partner arÄ±yorum

Roma, koronavirÃ¼s iÃ§in 534 bin avro baÄŸÄ±ÅŸ topladÄ±

Zidane Roma AÄŸlarÄ±nÄ± SarsÄ±yor

Stephen Appiah, vücuduyla yok artÄ±k dedirtiyor!
daha fazla video iÃ§in

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Ä°lker Üçer: Covid-19 test sonucum pozitif çÄ±ktÄ±

Ä°lker ÃœÃ§er: Covid-19 test sonucum pozitif Ã§Ä±ktÄ±

Barcelona, Alex Telles transferini takas yoluyla bitirmeyi planlÄ±yor!

Barcelona, Alex Telles transferini takas yoluyla bitirmeyi planlÄ±yor!

Cenk Renda'nÄ±n corona virüs testi negatif çÄ±ktÄ±!

Cenk Renda'nÄ±n corona virÃ¼s testi negatif Ã§Ä±ktÄ±!

Göztepeli futbolcular ve teknik heyetin Kovid-19 testleri negatif çÄ±ktÄ±

GÃ¶ztepeli futbolcular ve teknik heyetin Kovid-19 testleri negatif Ã§Ä±ktÄ±

SÄ±radaki Haber