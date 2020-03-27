Roma, koronavirÃ¼s iÃ§in 534 bin avro baÄŸÄ±ÅŸ topladÄ±

Ä°talya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Roma, Ã¼lkede yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ±yla mÃ¼cadele eden hastanelere destek iÃ§in ÅŸimdiye kadar 534 bin avro baÄŸÄ±ÅŸ topladÄ±.Â

KulÃ¼bÃ¼n sosyal medya hesabÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, iki hafta Ã¶nce baÅŸlatÄ±lan kampanyada hedeflenen 500 bin avro rakamÄ±nÄ±n aÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â

TÃ¼m baÄŸÄ±ÅŸÃ§Ä±lara teÅŸekkÃ¼r edilen aÃ§Ä±klamada, "Åžimdi daha fazla baÄŸÄ±ÅŸ toplayalÄ±m ve saÄŸlÄ±k gÃ¶revlilerinin bu savaÅŸÄ± kazanmasÄ±na yardÄ±mcÄ± olalÄ±m." ifadelerine yer verildi.Â

Roma'da futbolcular ve teknik heyet, geÃ§en hafta da bir gÃ¼nlÃ¼k maaÅŸlarÄ±nÄ± salgÄ±nla mÃ¼cadelede kentteki merkez olan Lazzaro Spallanzani Ulusal BulaÅŸÄ±cÄ± HastalÄ±klar EnstitÃ¼sÃ¼ne baÄŸÄ±ÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

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