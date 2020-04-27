Ronaldinho: Hapishaneye gireceğimi öğrenmek beni çok etkiledi

Sahte pasaportla Paraguay'a girerken yakalanan ve hapis cezası alan Brezilyalı futbol efsanesi Ronaldinho, cezalı olduğu dönemde ilk kez bir röportaj verdi. Hapishanede geçirdiği yaklaşık 1 aylık sürenin ardından ev hapsine alınan ve Paraguay'ın başkenti Asunsion'da bulunan 4 yıldızlı Palmaroga Hotel'in kral dairesinde kalan Ronaldinho, yaklaşık 1,5 aylık sürede ilk kez kameralar karşısına geçti.

Kaldığı otelde Paraguay televizyonu ABC TV'den iki gazeteciye açıklamalarda bulunan Ronaldinho'nun duygusal sözleri dikkat çekti.

İşte Brezilyalı efsanenin açıklamaları:

"Paraguay'a girişte belgelerimizin illegal olduğunu öğrenince çok şaşırdık. O andan itibaren bizim niyetimiz mahkeme ve devlet kurumlarıyla işbirliği yaparak bunu açıklığa kavuşturmaktı."

"Hapse gireceğimi öğrendiğimde çok üzülmüştüm. Bu beni çok etkiledi. Olayların buralara geleceğini hiç tahmin edemezdim. Her zaman dua ediyorum bu işlerin bitmesi için. Biliyorum ki tanrı da böyle istiyor. Hayatım boyunca profesyonel yaşamın en üst seviyesinde kalmaya çalıştım ve etrafımdaki insanları mutlu etmek için uğraştım."

'İlk işim anneme sarılmak'

"Buradan çıkınca ilk yapacağım şey anneme sarılmak olacak. Annem Brezilya'daki Corona virüsü krizi sebebiyle çok zor zamanlar geçiriyor."

Ağabeyi Assis ile 6 Mart'ta Paraguay'a sahte pasaport ile girerken yakalanan Ronaldinho'ya hapis cezası verilmiş. Yaklaşık 1 ay hapiste kalan efsane futbolcu, avukatlarının başvurusu sonrası ev hapsine alınmıştı.

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